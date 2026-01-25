Congreso Nacional aprueba decreto para la venta del avión presidencial

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional aprobó por unanimidad este lunes 26 de enero el decreto que autoriza la venta del avión presidencial, una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo y presentada ante el pleno por el diputado nacionalista por Yoro, Eder Mejía. La aprobación faculta al Poder Ejecutivo, a través de las instancias correspondientes, a vender el avión presidencial Embraer Legacy 600, matrícula FAH-001, mediante un proceso de subasta pública u otro mecanismo legal, bajo criterios de transparencia y conforme a la normativa vigente.

La iniciativa se aprobó con la dispensa de dos debates y se espera que sea sancionada este martes por el presidente electo, Nasry Asfura. De acuerdo con el decreto aprobado, previo a la venta deberá realizarse un avalúo exhaustivo por expertos independientes, con el fin de establecer un precio de mercado justo y evitar un perjuicio al patrimonio del Estado. El proceso de comercialización deberá cumplir con todos los requisitos legales establecidos. El decreto establece que los fondos obtenidos por la venta de la aeronave serán destinados exclusivamente a programas sociales, entre ellos el fortalecimiento del sistema de salud pública, abastecimiento de medicamentos e insumos hospitalarios, construcción y mantenimiento de centros educativos, programas de nutrición y apoyo alimentario, así como proyectos de acceso a agua potable en comunidades vulnerables, bajo supervisión del Congreso Nacional.

Durante la exposición de motivos, se argumentó que el avión presidencial representa un alto costo de mantenimiento y que su uso ha sido limitado en los últimos años, por lo que su venta permitirá redirigir recursos públicos hacia necesidades prioritarias de la población hondureña, en un contexto de restricciones fiscales y deterioro de indicadores sociales. El decreto aprobado entrará en vigencia 20 días después de su publicación en el diario oficial La Gaceta, y forma parte de las primeras medidas legislativas impulsadas por el nuevo gobierno para promover austeridad, eficiencia y reorientación del gasto público.

