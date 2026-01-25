Tomás Zambrano: "Gracias a su apoyo y respaldo, hoy me tienen aquí como presidente del Congreso"

Tegucigalpa, Honduras. – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, agradeció el domingo el respaldo recibido durante su discurso en la instalación de la primera legislatura correspondiente al período 2026-2027, ceremonia que reunió a autoridades del Estado, miembros de la sociedad civil, representantes del sector privado, diplomáticos y medios de comunicación.

Durante su intervención, Zambrano reconoció la labor de distintas autoridades presentes, entre ellas la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Obando, su pleno de magistrados y representantes del Consejo Nacional Electoral, así como al general Héctor Benjamín Valerio Ardón, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), por su papel en la defensa de la democracia.

Asimismo, saludó a los miembros del sector privado, la sociedad civil, la iglesia evangélica y católica, y a los medios que transmitieron el acto.

El presidente del Legislativo también destacó la participación de mujeres diputadas y visitantes, resaltando que este Congreso cuenta con una representación histórica femenina, incluida la primera presidenta y la primera vicepresidenta afrodescendiente del Congreso Nacional.

En un segmento de su discurso, Zambrano expresó su agradecimiento personal a su familia, señalando: "A mi padre, el abogado Zambrano, un ejemplo; a mi madre, maestra de generaciones; a mi hermana, mis sobrinos y mis hijos, que son la razón de mi vida. Y a mi esposa Johana, mi compañera de vida, con quien comparto 25 años, gracias por tu respaldo incondicional".

El presidente del Legislativo también explicó la bandera que se ubica junto al escudo nacional en la junta directiva, señalando que representa los principios de vida y familia, y reafirmó que durante su gestión el Congreso garantizará respeto por las decisiones, ideologías y acciones de todos los hondureños, así como un blindaje legal a la vida y la familia durante los próximos cuatro años.

Además dirigió un mensaje a la juventud hondureña, compartiendo su trayectoria: "Empecé en este Congreso en 2004 como asistente; luego fui asesor en la Comisión de Seguridad y aspiré a diputado desde los 24 años. Muchos me dijeron que era muy joven, pero nunca desmayé, nunca acepté palabras negativas. Gracias a Dios y al apoyo del departamento de Valle, llegué al Congreso en 2010 y he sido secretario y jefe de bancada en diferentes periodos y partidos. Hoy les digo a los jóvenes de Honduras: sueñen, forjen metas, luchen por sus sueños; nunca desmayen".

Zambrano afirmó que el Congreso Nacional trabajará como un órgano abierto a todos los sectores de la sociedad, destacando que, hasta ahora, el concepto de “congreso de puertas abiertas” no se había reflejado en la práctica.

Subrayó que la nueva legislatura buscará garantizar la participación de iglesias evangélicas y católicas, sociedad civil, sector privado, gremios sindicales, patronatos, colegios profesionales, misiones diplomáticas y grupos obreros, para que sus opiniones sean consideradas en la discusión de leyes y transformadas en instrumentos jurídicos que fortalezcan la sociedad hondureña.

El titular del Legislativo destacó que el trabajo conjunto con la sociedad civil permitirá lograr resultados más sólidos y sostenibles: “podríamos llegar más rápido, pero si estamos juntos con toda la sociedad civil, Honduras llegará más lejos de la mano de este Congreso”, indicó.

Entre las iniciativas prioritarias que mencionó se encuentra la Ley de Empleo por Hora, cuya aprobación es requerida por el sector productivo de Cortés para proteger más de 47,000 empleos directos amenazados por la finalización del régimen de importación temporal.

Zambrano aseguró que el Congreso apoyará de manera complementaria al gobierno entrante de Tito Asfura, colaborando desde ya en la implementación de iniciativas de reactivación económica, medidas excepcionales para atención al pueblo, y proyectos de salud pública.

Entre estos últimos, destacó la dotación de medicinas en centros de salud y hospitales públicos, el aumento de cirugías programadas a través de convenios con la red hospitalaria privada, y el fortalecimiento de la infraestructura quirúrgica.

Asimismo, mencionó que los alcaldes de todos los partidos recibirán apoyo mediante kits de maquinaria para mejorar carreteras urbanas, rurales y productivas, independientemente de su afiliación política, y reafirmó el compromiso del Congreso con la seguridad ciudadana, actuando como contralor y auditor de los operadores de justicia, incluyendo Corte Suprema, Ministerio Público, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, asegurando que los funcionarios cumplan con sus responsabilidades sin sesgos partidarios o ideológicos.

Tomás Zambrano abordó la continuidad de la política de extradición en Honduras, resaltando que la nueva legislatura dará respaldo al tratado de extradición con Estados Unidos.

Señaló que, de ser necesario, el Congreso aprobará leyes adicionales para blindar este tratado, de manera que su vigencia no dependa únicamente de la administración de turno.

Zambrano también anunció que el Congreso evaluará la venta del avión presidencial mediante una subasta internacional, con el objetivo de destinar los recursos a necesidades prioritarias del país, asegurando que el uso de bienes de lujo del Estado no contravenga las demandas de la población.

En el ámbito educativo, el presidente legislativo destacó la urgencia de dotar de internet a las escuelas rurales, señalando que en pleno 2026 muchos niños no cuentan con acceso a la tecnología necesaria para su aprendizaje.

De igual forma, propuso fortalecer la educación en valores, con programas que incluyan la lectura de la Biblia en coordinación con la iglesia católica y evangélica, asegurando que la iniciativa respete la libertad de creencias y no intervenga en la educación religiosa de los estudiantes.

Además, Zambrano informó sobre gestiones para expandir la presencia de campus de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras todos los departamentos de Honduras, enfocándose en aquellas regiones donde actualmente no existen opciones de educación superior.

Recalcó que esta medida permitirá que miles de jóvenes hondureños accedan a estudios universitarios sin tener que trasladarse a otras ciudades, abriendo oportunidades de superación y formación académica en sus comunidades de origen.

En el cierre de su discurso, Zambrano reafirmó que los compromisos asumidos por la presidencia del Congreso no son solo suyos, sino de los 128 diputados que integran la nueva legislatura.

Señaló que lo acordado desde el pasado 23 de enero será ejecutado y destacó que este Congreso busca recuperar la confianza de la ciudadanía, especialmente de los jóvenes, frente a la percepción de incumplimiento de promesas políticas de legislaturas anteriores.

El presidente del Legislativo anunció medidas concretas para garantizar transparencia y eficiencia, entre ellas la eliminación del fondo departamental, la prohibición de alquiler de vehículos para diputados, la eliminación de la comisión permanente y la obligación de que los sueldos y recursos se utilicen únicamente en beneficio de la población, en instituciones como escuelas, patronatos, juntas de agua y alcaldías.

Según Zambrano, estas acciones buscan que el pueblo pueda verificar directamente adónde se invierte su dinero.

Asimismo, enfatizó que este Congreso pretende ser un órgano de respuesta, deber y responsabilidad, marcando un cambio en el estilo de gestión.

"Se acabaron las excusas; hoy comienza el tiempo de resultados", afirmó Zambrano, subrayando que la nueva legislatura trabajará para que la ciudadanía perciba un Congreso activo y comprometido con sus necesidades.