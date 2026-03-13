Guillén y Nueva Santa Rosa: declaradas inhabitables, pero familias regresan

Tegucigalpa, Honduras.- Desde septiembre de 2022, la colonia Guillén y Nueva Santa Rosa quedaron marcadas por un panorama de escombros, viviendas destruidas y familias desplazadas, luego que una falla geológica obligaara a cientos de damnificados a abandonar sus hogares.

Sin embargo, casi cuatro años después de la emergencia —que se agudizó en octubre de 2025— Marco Sierra, director de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana de la Alcaldía del Distrito Central, aseguró que las colonias Guillén y Nueva Santa Rosa no podrán volver a ser habitadas.

"La Guillén y Nueva Santa Rosa son sectores totalmente inhabitables y no se pueden volver a utilizar, el riesgo es latente y no se puede exponer a más familias", explicó.

Sierra, además, explicó las medidas de mitigación en este sector de la capital serán finalizadas durante 2026.

"Planificamos que los trabajos sean culminados este 2026, es bastante trabajo, pero lo que se está desarrollando ahora es la perforación de los suelos, porque en el sector hay agua y eso se tiene que controlar", apuntó.