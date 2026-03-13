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Guillén y Nueva Santa Rosa: declaradas inhabitables, pero familias regresan

Las autoridades edilicias explicaron que reactivarán el proyecto habitacional "Villa Solidaridad" para reubicar a las familias damnificadas, pero varias regresan a la zona del desastre

  • Actualizado: 13 de marzo de 2026 a las 13:53
Guillén y Nueva Santa Rosa: declaradas inhabitables, pero familias regresan

Más de 100 familias fueron afectadas en la colonia Guillén y Nueva Santa Rosa tras la activación de una falla geológica que afectó cientos de viviendas en la zona.

 Foto: David Romero/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Desde septiembre de 2022, la colonia Guillén y Nueva Santa Rosa quedaron marcadas por un panorama de escombros, viviendas destruidas y familias desplazadas, luego que una falla geológica obligaara a cientos de damnificados a abandonar sus hogares.

Sin embargo, casi cuatro años después de la emergencia —que se agudizó en octubre de 2025— Marco Sierra, director de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana de la Alcaldía del Distrito Central, aseguró que las colonias Guillén y Nueva Santa Rosa no podrán volver a ser habitadas.

"La Guillén y Nueva Santa Rosa son sectores totalmente inhabitables y no se pueden volver a utilizar, el riesgo es latente y no se puede exponer a más familias", explicó.

Sierra, además, explicó las medidas de mitigación en este sector de la capital serán finalizadas durante 2026.

"Planificamos que los trabajos sean culminados este 2026, es bastante trabajo, pero lo que se está desarrollando ahora es la perforación de los suelos, porque en el sector hay agua y eso se tiene que controlar", apuntó.

¿Qué pasó con la falla geológica que arrasó La Guillén y El Reparto?

Familias retornan al sector

Ante los trabajos de reparación, este rotativo constató que lentamente la colonia Guillén volvió a ser un sector habitado por familias que, en busca de un techo, retornaron a lo que un día llamaron hogar.

"No tenemos otra solución ni ayuda. La alcaldía comenzó a reparar, pero a estas casas no se han acercado y no tenemos otra alternativa que regresar a lo que ya teníamos”, explicó Dunia Almendarez, quien ha vivido en el sector desde hace 11 años.

Almendarez explicó que durante enero de 2026 decidió volver a su vivienda en la Guillén debido a la falta de recursos económicos para comenzar una nueva vida en otro lugar.

“El reto más difícil de vivir aquí es cuando llueve; tenemos temor de que la casa colapse completamente”, expresó.

Alcaldía reactiva trabajos de mitigación en la Guillén y Nueva Santa Rosa en la capital

Villa solidaridad

Al ser consultado por los futuros planes de reubicación a las familias damnificadas del sector, el titular de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana explicó que se retomará la construcción del proyecto habitacional "Villa Solidaridad", que durante el gobierno local de Jorge Aldana estuvo paralizado más de un año.

Apuntó que el proyecto originalmente dirigido a las 100 familias damnificadas en la Guillén, Reparto y Nueva Santa Rosa será reactivado "en los próximos días".

"Todas esas familias afectadas serían reubicadas a Villa Solidaridad, pero no se cumplió con los plazos establecidos originalmente, estamos viendo como activamos el proyecto y reubicamos a todas esas familias", finalizó.

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Redacción web
Daniela Ortega

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