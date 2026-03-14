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Exfutbolista es capturado por tráfico de drogas: Era el tercero más buscado por la DEA en el mundo

Durante el procedimiento, los agentes sorprendieron al exjugador en el lugar donde se refugiaba

  • Actualizado: 14 de marzo de 2026 a las 09:09
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La captura de Sebastián Marset puso fin a una larga persecución internacional que mantuvo en alerta a varias fuerzas de seguridad en Sudamérica, ya que el exfutbolista era buscado por presuntamente liderar una poderosa red de narcotráfico.

 Fotos: Cortesía.
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Según las autoridades, Marset fue localizado tras un trabajo de inteligencia que incluyó seguimiento de movimientos financieros, comunicaciones y la colaboración entre organismos policiales de distintos países.
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La detención del exfutbolista se produjo luego de meses de rastreo, cuando los investigadores lograron ubicar el lugar donde se escondía y desplegaron un operativo para proceder con su captura.
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Marset, quien años atrás había intentado abrirse camino en el fútbol uruguayo, fue encontrado gracias a un operativo coordinado que permitió identificar su ubicación exacta después de varios intentos fallidos.
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Durante el procedimiento, los agentes sorprendieron al exjugador en el lugar donde se refugiaba, evitando que pudiera escapar nuevamente tras años prófugo de la justicia.
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Las autoridades señalaron que la captura fue posible gracias a información clave obtenida en investigaciones paralelas sobre el tráfico internacional de drogas.
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Horas después de la captura y posterior entrega a autoridades de Estados Unidos del narcotraficante Sebastián Marset, la Policía secuestró un vehículo de alta gama que se encontraba en el inmueble donde se ocultaba el prófugo.
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El caso de Marset llamó la atención no solo por su papel dentro del crimen organizado, sino también por su pasado como futbolista antes de involucrarse en actividades ilícitas.
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Algunos informes señalan que Marset utilizó en ciertos momentos su perfil de deportista para moverse con menor sospecha en distintos países.
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Durante los años en que permaneció prófugo, su nombre volvió a aparecer en medios deportivos debido a su pasado como jugador en ligas menores.
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En varias entrevistas y reportajes sobre su vida, se ha recordado que Marset entrenaba regularmente cuando intentaba abrirse camino en el fútbol uruguayo.
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Cuando llegó al Deportivo Capiatá en 2021, pocos entendían cómo un jugador de 31 años, sin trayectoria profesional sólida, recibía la camiseta número 10.
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El uruguayo cumplía así su sueño tardío de ser futbolista profesional, financiando al club y asegurándose un lugar en el once titular.
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En el camerino era intocable: compañeros y entorno sabían que aportaba dinero extra y pagaba salarios, lo que hacía imposible relegarlo al banquillo.
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Con el paso de los años, su nombre dejó de aparecer en contextos deportivos y empezó a relacionarse con investigaciones criminales en distintos países.
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Tras su detención, los investigadores confirmaron que el exfutbolista llevaba tiempo moviéndose entre distintos países para evadir a la justicia.
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