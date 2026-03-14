Identifican a las cinco víctimas de masacre registrada en Sulaco, Yoro

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades identificaron a las cinco víctimas de la masacre registrada el viernes 13 de marzo en la aldea El Espino, municipio de Sulaco, en el departamento de Yoro.
Los fallecidos fueron identificados como César Mauricio Banegas García, de 18 años; Luis Omar Aquino Rodríguez, de 19; Eber Fabricio Zúniga Zepeda, de 22; Santos Javiel González Hernández, de 36; y Esteban Ferrera, de 38 años.
De acuerdo con las autoridades, Ferrera sería el presunto líder de una estructura criminal conocida como “Cartel del Diablo”, a la que también pertenecerían las demás víctimas.
Tras el levantamiento forense, los cuerpos fueron trasladados a la morgue de San Pedro Sula para los procedimientos correspondientes.
Según las primeras indagaciones, los cinco hombres presuntamente se dedicaban a actividades delictivas y se refugiaban en zonas montañosas del sector debido a la fuerte presencia policial en la zona.
El portavoz de la Policía Nacional, Wilber Mayes Ríos, indicó que una de las hipótesis apunta a que el hecho se habría originado tras un enfrentamiento armado con un grupo rival.
Las autoridades señalaron que el municipio permanece bajo vigilancia policial desde días atrás, luego de que otra masacre se registrara recientemente en el sector.
Hasta el momento, las autoridades investigan si ambos hechos violentos, que en conjunto dejan más de 10 víctimas mortales, guardan relación entre sí.