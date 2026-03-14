Identifican a las cinco víctimas de masacre registrada en Sulaco, Yoro

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades identificaron a las cinco víctimas de la masacre registrada el viernes 13 de marzo en la aldea El Espino, municipio de Sulaco, en el departamento de Yoro.

Los fallecidos fueron identificados como César Mauricio Banegas García, de 18 años; Luis Omar Aquino Rodríguez, de 19; Eber Fabricio Zúniga Zepeda, de 22; Santos Javiel González Hernández, de 36; y Esteban Ferrera, de 38 años.

De acuerdo con las autoridades, Ferrera sería el presunto líder de una estructura criminal conocida como “Cartel del Diablo”, a la que también pertenecerían las demás víctimas.