Nueva masacre estremece este viernes a Sulaco, Yoro

Yoro, Honduras.- Una nueva masacre se registra este viernes en la zona norte del país. Se trata de al menos cinco víctimas, según informes de la Policía Nacional, que habrían perdido la vida en el hecho violento.

Las muertes se registraron en la aldea El Espino, un sector del municipio de Sulaco, departamento de Yoro.

Se trata de cinco hombres jóvenes, que se dedicaban a actividades delictivas y miembros de la banda "Cartel del diablo", liderada por "El Esteban" que se refugiaban en zonas montañosas debido a la alta presencia policial en la zona.