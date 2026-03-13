Hondureño es sentenciado a ocho años de prisión en Estados Unidos por tráfico de armas

Carolina del Norte, Estados Unidos.- Un hondureño fue condenado a ocho años de prisión en Estados Unidos tras ser declarado culpable de tráfico de armas y delitos relacionados con drogas, informó la Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte. El sentenciado fue identificado como Michael Naúm Antúnez Vásquez, de 22 años, quien enfrentaba cargos por tráfico de armas, posesión y transferencia de un arma de fuego modificada a ametralladora, además de posesión de un arma vinculada a un delito de drogas.

Según el fiscal federal Russ Ferguson, el acusado se encontraba de forma ilegal en el país y participaba en la distribución de armamento considerado de alto riesgo. “Vásquez estaba en el país ilegalmente y puso en circulación armas peligrosas en nuestras calles, incluyendo un arma convertida en ametralladora”, señaló Ferguson al referirse al caso.

Ventas a agente encubierto

Documentos judiciales detallan que Antúnez Vásquez fue detenido tras realizar varias ventas de armas a un agente encubierto de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) durante operaciones realizadas en 2024. El 9 de julio de ese año vendió una pistola Romarm/Cugir con un cargador de 30 cartuchos y aseguró que podía conseguir más armas, dispositivos para convertir pistolas en ametralladoras y drogas controladas. Posteriormente, el 18 de julio, entregó al agente encubierto dos armas: una Glock 30 calibre .45 con cargador de 25 cartuchos y una Glock 19 de 9 milímetros ensamblada con piezas robadas. Las transacciones continuaron el 1 de agosto, cuando vendió otra Glock 19 modificada con un dispositivo para convertirla en ametralladora y una Glock 48. Durante ese encuentro también acordó la venta de una libra de metanfetamina y otra arma tipo Romarm/Cugir.

Captura durante operativo