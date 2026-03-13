Inician colecta para liberar a hondureña que mató al presunto abusador de su hermanita

Las autoridades de Memphis han reiterado que, independientemente del motivo, el uso de la fuerza letal y el intento de encubrimiento son delitos que deben ser procesados con todo el rigor de la ley. Sin embargo, la confesión de la joven, quien admitió el crimen explicando que lo hizo por lo ocurrido con su hermana, será una pieza clave en el juicio que se avecina.