Inician colecta para liberar a hondureña que mató al presunto abusador de su hermanita

El arresto de Alishon Torres, una joven hondureña de 18 años de edad, señalada de matar de 14 disparos al presunto abusador de su hermanita de cinco años, ha causado conmoción, en Memphis, Tennessee, Estados Unidos. Además, ha causado la creación de una colecta solidaria a través de la plataforma Gofundme. Pero, ¿por qué y cuánto dinero quieren reunir? A continuación todos los detalles.
El origen de este caso se remonta al pasado 26 de febrero, cuando la menor de cinco años, confesó haber sufrido de tocamientos inapropiados por parte de un hombre identificado como Noé Santillán Rincón, de 58 años de edad.
La versión de la niña fue reforzada por el testimonio del hijo mayor de Alishon, quien confirmó que el hombre había estado realizando actos impropios, lo que desató una indignación incontrolable en la joven inmigrante.
Según el reporte policial, Torres confrontó a Rincón en Willowview, Memphis. Bajo la excusa de pedirle prestado su teléfono celular mientras ambos se encontraban dentro de una camioneta, la hondureña aprovechó para cuestionarlo directamente sobre las acusaciones de su hermanita.
En medio de la confrontación, la joven extrajo un arma de fuego y disparó repetidamente contra del supuesto abusador. El informe del médico forense es contundente: Rincón recibió un total de 14 impactos de bala, incluyendo uno mortal en la cabeza.
Tras el tiroteo, la joven admitió ante las autoridades haber tomado fotografías de la escena ensangrentada y haber intentado ocultar las pruebas repintando el vehículo en una vivienda abandonada antes de dejarlo en un complejo de apartamentos. Pero fue el pasado jueves 5 de marzo cuando las autoridades lograron la captura de Torres en una carretera local.
Desde entonces, la hondureña enfrenta cargos graves por asesinato en primer grado, manipulación de evidencia física y empleo de un arma de fuego en la comisión de un delito grave, delitos que la mantienen tras las rejas en un centro de detención estadounidense.
El pasado miércoles 11 de marzo, un juez asignado al caso fijó la fianza en medio millón de dólares. Esta cifra, inalcanzable para la economía de la familia migrante, motivó a una amiga cercana de Alishon a abrir una cuenta en la plataforma Gofundme, apelando a la empatía de quienes ven en la joven a una mujer que actuó cegada por el instinto de protección.
"Ella me juró que todo lo hizo por su hermana y le creo. La gente me ha pedido que quiere ayudar y por eso se ha creado esta cuenta", expresó la organizadora de la colecta. La iniciativa destaca que Alishon era el principal soporte económico de su madre y de la misma pequeña que habría sido ultrajada.
La opinión pública se encuentra profundamente dividida. Mientras un sector condena el hecho de tomar la justicia por mano propia y la saña de los disparos, otros argumentan que la desesperación ante la falta de protección a menores empujó a la joven a un abismo de violencia.
Las autoridades de Memphis han reiterado que, independientemente del motivo, el uso de la fuerza letal y el intento de encubrimiento son delitos que deben ser procesados con todo el rigor de la ley. Sin embargo, la confesión de la joven, quien admitió el crimen explicando que lo hizo por lo ocurrido con su hermana, será una pieza clave en el juicio que se avecina.
Por ahora, la defensa de Torres busca reducir el impacto de los cargos, mientras la comunidad hondureña en el exterior sigue de cerca cada actualización del caso. Hasta el cierre de esta galería, la recaudación llevaba 200 dólares, pero los familiares y amigos de la joven hondureña espera que las personas sigan donando, con la esperanza de que pueda esperar su juicio fuera de prisión.