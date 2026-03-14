Muere Leydy Valladares, segunda joven que viajaba en carro que chocó contra rastra en El Paraíso

El pasado 9 de marzo, dos jovencitas que se transportaban en un Honda Civic color blanco sufrieron un accidente en el departamento de El Paraíso. El vehículo iba a exceso de velocidad y derrapó contra el cabezal de una rastra que estaba estacionada.
De forma inmediata se reportó la muerte de Maholy Sierra Andrade, de 20 años de edad; sin embargo, la segunda persona a bordo, quien se presume era quien conducía el vehículo, quedó gravemente herida. Se trata de Leydy Yolani Valladares.
Hace unas horas, tras haber permanecido hospitalizada varios días, se confirmó que la segunda víctima, Leydy Yolani Valladares, falleció.
La segunda víctima, identificada como Leydy Yolani Valladares, era una joven de 24 años de edad.
La joven recién se había graduado y se mantenía muy activa en redes sociales.
Leydy Yolani Valladares estará siendo velada en la Sala de Velación y Funeraria Divina Misericordia, en la ciudad de Danlí, El Paraíso. "Agradecemos sus muestras de cariño, solidaridad y acompañamiento en este momento de profundo dolor para su familia", postearon.
Cámaras de seguridad captaron el momento en que el vehículo en el que viajaban las dos jóvenes perdió el control a alta velocidad, derrapó en la carretera y terminó impactando contra un cabezal de carga pesada que estaba estacionado a un costado de la vía.
Tras el fuerte choque, equipos de rescate y autoridades llegaron al lugar para atender la emergencia. Una joven falleció en el sitio debido a la gravedad del impacto, mientras que su acompañante fue trasladada a un centro asistencial con heridas de consideración; posteriormente se confirmó su fallecimiento.
En redes sociales, amigos y familiares han lamentado la muerte de la joven, a quien pese a la asistencia médica no lograron salvarle la vida.
"Gracias a Dios por Yolani Valladares. Vive en mi alma, deja sonrisas, aprendizajes, abrazos, enseñanzas y amor. Fue un milagro de Dios en mi vida. Descanse en paz, mi Diamante hermosa", posteó una amiga.