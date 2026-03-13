Identifican a ensabanado en El Carrizal: era dueño de cuartería

Tegucigalpa, Honduras.-La mañana de este viernes 13 de marzo fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona en el retorno de la colonia El Carrizal; el cadáver estaba envuelto en sábanas y al momento del hallazgo vestía prendas femeninas, lo que inicialmente generó confusión sobre la identidad de la víctima.
Tras las diligencias correspondientes, especialistas de Medicina Forense confirmaron que se trata de Darwin Aguilar Centeno, de 31 años de edad, quien era miembro de la comunidad LGTBQ+.
De acuerdo con familiares, Darwin salió de su vivienda la noche anterior y desde entonces no se volvió a tener comunicación con él. Su hermana, Abigaíl, relató que la familia se enteró de lo ocurrido hasta la mañana siguiente al conocer la noticia.
“Él tenía su propia casa, salió a eso de las 9:00 de la noche de su casa; ya hoy en la mañana vimos la noticia”, expresó la familiar.
La hermana de la víctima también señaló que Darwin había compartido fotografías en sus redes sociales poco antes de salir de su vivienda y fue así que lograron identificar que era él el fallecido.
“Tengo fotos donde él sale con la chumpa, todo; puso en el estado esas fotos”, relató.
Abigaíl describió a su hermano como una persona trabajadora y tranquila, recordando que residía en una vivienda propia en la capital.
“Era muy buena persona, tenía su cuartería; donde vivía él ahí de hecho”, manifestó.
El cuerpo de Darwin Aguilar Centeno fue trasladado a la morgue donde se realizaron los procedimientos legales y forenses correspondientes.
Mientras tanto, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones de Honduras (DPI) iniciaron las indagaciones para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar quién o quiénes estarían detrás de la muerte del joven.
El caso ha generado consternación entre familiares, amigos y miembros de la comunidad, quienes piden que el hecho sea investigado a profundidad para que se deduzcan responsabilidades.