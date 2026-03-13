Identifican a ensabanado en El Carrizal: era dueño de cuartería

Tegucigalpa, Honduras.-La mañana de este viernes 13 de marzo fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona en el retorno de la colonia El Carrizal; el cadáver estaba envuelto en sábanas y al momento del hallazgo vestía prendas femeninas, lo que inicialmente generó confusión sobre la identidad de la víctima.

Tras las diligencias correspondientes, especialistas de Medicina Forense confirmaron que se trata de Darwin Aguilar Centeno, de 31 años de edad, quien era miembro de la comunidad LGTBQ+.

De acuerdo con familiares, Darwin salió de su vivienda la noche anterior y desde entonces no se volvió a tener comunicación con él. Su hermana, Abigaíl, relató que la familia se enteró de lo ocurrido hasta la mañana siguiente al conocer la noticia.

“Él tenía su propia casa, salió a eso de las 9:00 de la noche de su casa; ya hoy en la mañana vimos la noticia”, expresó la familiar.