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Desmembrados y a disparos: así mataron a cinco integrantes del Cartel del Diablo en Sulaco

Una nueva masacre sacudió al municipio de Sulaco, en el departamento de Yoro, donde al menos cinco integrantes del Cartel del Diablo fueron asesinados en un violento ataque ocurrido en la zona de El Espino, en Sulaco, Yoro

  • Actualizado: 13 de marzo de 2026 a las 11:22
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Las víctimas habrían sido emboscadas por un grupo rival mientras transitaban por una ruta utilizada para evadir operativos policiales en la zona. Los cuerpos estaban sin cabeza y algunos sin brazos; aquí más detalles.

 Fotoz: Cortesía
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El subcomisionado policial Eduardo Rivera explicó que las autoridades ya iniciaron las investigaciones para esclarecer el hecho y determinar a los responsables del múltiple homicidio.

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Según Rivera, las primeras líneas de investigación apuntan a dos posibles hipótesis: un ataque por venganza o una disputa entre estructuras criminales que operan en esa región del norte del país.

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Rivera detalló que las víctimas presuntamente estaban vinculadas a actividades ilícitas en la zona, particularmente al microtráfico de drogas y a la extorsión, lo que habría generado conflictos con otros grupos delictivos.

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“Ellos se dedican al microtráfico y se dedican a la extorsión, pues tienen múltiples enemigos; entonces el día de hoy tuvieron un enfrentamiento entre bandas y estas cinco personas les quitaron la vida”, explicó el oficial.

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El subcomisionado también indicó que el crimen ocurrió en un sector de difícil acceso, caracterizado por ser una zona montañosa utilizada frecuentemente por estructuras criminales para movilizarse sin ser detectadas por las autoridades.

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Las autoridades también manejan la hipótesis de que los atacantes conocían los movimientos de las víctimas y aprovecharon la ruta que utilizaban para evadir el cerco policial. “Esta es una ruta de ellos para evadir el cerco policial y me imagino que sus enemigos sabían de la ruta y los emboscaron”, agregó el funcionario policial.

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En el lugar del crimen se encontró una escena extremadamente violenta y sangrienta. Según reportes preliminares, varios de los cuerpos presentaban mutilaciones, ya que a algunas de las víctimas les cortaron la cabeza y los brazos, lo que evidencia la brutalidad con la que actuaron los atacantes.

 Foto: Cortesia
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Cabe mencionar que los fallecidos portaban chalecos antibalas y armas de gruso calibre.

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Además, algunos de ellos usaban una camisa con la leyenda "Cartel del Diablo C.D:D.", que tenía dibujos de paquetes de drogas y armas de oro.

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