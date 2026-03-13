"Nos tiramos al piso": lo que sabemos de la violenta masacre en El Progreso, Yoro

Los habitantes de los excampos bananeros de El Progreso, Yoro, enfrentan una fuerte ola de delincuencia desde el año pasado. Sin embargo, desde febrero de 2026 la situación se ha agravado hasta volverse crítica. La noche del 11 de marzo, dos bandas que operan en la zona protagonizaron un enfrentamiento armado. Como resultado de ese violento choque murieron cuatro jóvenes.