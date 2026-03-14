Combustibles subirán hasta L10 desde el lunes en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Tal como se preveía, a partir del próximo lunes 16 de marzo el precio de los derivados del petróleo aumentará en Honduras.
La Secretaría de Energía de Honduras (Sen) confirmó la nueva estructura de precios de los combustibles, la cual entrará en vigencia a primera hora del lunes 16 de marzo.
Aunque aclararon que “el subsidio del 50% de los incrementos en la gasolina regular y el diésel se continuará aplicando a nivel nacional”.
Precios en Tegucigalpa
La gasolina Súper, que no goza de subsidio, será una de las que tendrá mayor impacto. El nuevo precio será de 113.54 lempiras, con un aumento de 4.22 lempiras.
La gasolina Regular tendrá un precio de 101.37 lempiras, con un aumento de 3.12 lempiras, aunque el gobierno subsidiará el 50% del incremento.
El gas kerosene tendrá un precio de 99.08 lempiras, con un aumento de 10.16 lempiras.
El diésel tendrá un precio de 99.70 lempiras, con un incremento de 5.80 lempiras, mientras que el GLP doméstico costará 238.13 lempiras. El GLP vehicular tendrá un precio de 45 lempiras, con un aumento de 0.87 centavos.
Precios en San Pedro Sula
La gasolina Súper costará 110.44 lempiras, con un aumento de 3.81 lempiras, mientras que la Regular tendrá un precio de 98.54 lempiras, con un incremento de 2.86 lempiras.
El gas kerosene se pagará a 95.95 lempiras, con un aumento de 9.74 lempiras.
En el caso del diésel, su precio será de 96.84 lempiras, con un aumento de 5.54 lempiras. Tanto este como la gasolina Regular serán subsidiados al 50% por el gobierno.
El GLP doméstico costará 216.99 lempiras y el GLP vehicular 42.35 lempiras, con un aumento de 0.87 centavos.