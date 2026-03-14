Combustibles subirán hasta L10 desde el lunes en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Tal como se preveía, a partir del próximo lunes 16 de marzo el precio de los derivados del petróleo aumentará en Honduras. La Secretaría de Energía de Honduras (Sen) confirmó la nueva estructura de precios de los combustibles, la cual entrará en vigencia a primera hora del lunes 16 de marzo. Aunque aclararon que “el subsidio del 50% de los incrementos en la gasolina regular y el diésel se continuará aplicando a nivel nacional”.

Precios en Tegucigalpa

La gasolina Súper, que no goza de subsidio, será una de las que tendrá mayor impacto. El nuevo precio será de 113.54 lempiras, con un aumento de 4.22 lempiras. La gasolina Regular tendrá un precio de 101.37 lempiras, con un aumento de 3.12 lempiras, aunque el gobierno subsidiará el 50% del incremento. El gas kerosene tendrá un precio de 99.08 lempiras, con un aumento de 10.16 lempiras. El diésel tendrá un precio de 99.70 lempiras, con un incremento de 5.80 lempiras, mientras que el GLP doméstico costará 238.13 lempiras. El GLP vehicular tendrá un precio de 45 lempiras, con un aumento de 0.87 centavos.

Precios en San Pedro Sula