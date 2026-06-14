Nueva masacre cobra la vida de tres jóvenes en la colonia Saturno de San Pedro Sula

Según el reporte preliminar, las víctimas fueron identificadas como Yensy Leiva Romero , de 19 años; Joshua Gerardo Bautista Hernández , de 23, y Brayan Francisco Briones García , de 28 años. Las tres víctimas se encontraban dentro del lugar cuando fueron sorprendidos por los disparos.

San Pedro Sula, Honduras.- Tres jóvenes perdieron la vida en una nueva masacre registrada la noche del sábado 13 de junio en una galera que presuntamente funciona como taller de reparación de motocicletas, ubicado en la colonia Saturno , en San Pedro Sula.

Testigos manifestaron que los hechos ocurrieron alrededor de las 7:30 de la noche, cuando individuos armados y con la cara cubierta llegaron al taller a bordo de una camioneta, y sin mediar palabras abrieron fuego contra los jóvenes.



Tras la masacre, las autoridades fueron alarmadas, por lo que agentes policiales se apersonaron al lugar para acordonar la escena del crimen e iniciar con indagaciones pertinentes.



Posteriormente, llegaron miembros de Medicina Forense para el levantamiento y traslado de los cadáveres hacia la morgue de San Pedro Sula.

De momento, no hay un móvil establecido del múltiple asesinato. Los habitantes de la zona se encuentran alarmados por el hecho y también indignados por los altos índices de violencia en el país, de hecho, esta sería la masacre número 16 en lo que va del año.

