Tras discusión matan a tatuador en la colonia El Roble de San Pedro Sula

Cortés, Honduras.- Luego de disfrutar de un momento junto a sus vecinos ingiriendo bebidas alcohólicas, un hombre fue asesinado la mañana de este domingo -24 de mayo- en la colonia El Roble, en San Pedro Sula, Cortés.

El hecho se registró cuando el hombre, identificado como Franklin Morales, de unos 35 años de edad, se encontraba en un puesto de venta de alcohol, donde presuntamente se había registrado una discusión que terminó en tragedia.

Morales se dedicó a ser tatuador, luego de dejar de trabajar en un call center. Se conoció que vivía en Choloma, pero antes residía en El Roble y llegaba de visita al lugar.