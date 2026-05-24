Tras discusión matan a tatuador en la colonia El Roble de San Pedro Sula

Cortés, Honduras.- Luego de disfrutar de un momento junto a sus vecinos ingiriendo bebidas alcohólicas, un hombre fue asesinado la mañana de este domingo -24 de mayo- en la colonia El Roble, en San Pedro Sula, Cortés.
El hecho se registró cuando el hombre, identificado como Franklin Morales, de unos 35 años de edad, se encontraba en un puesto de venta de alcohol, donde presuntamente se había registrado una discusión que terminó en tragedia.
Morales se dedicó a ser tatuador, luego de dejar de trabajar en un call center. Se conoció que vivía en Choloma, pero antes residía en El Roble y llegaba de visita al lugar.
Declaraciones de vecinos indicaron que el hondureño se había ido de manera ilegal hasta Estados Unidos, pero fue deportado a su país recientemente. Era padre de tres menores: dos niñas y un niño.
El cuerpo del hombre quedó tendido en las afueras del establecimiento, donde las autoridades llegaron a acordonar la escena del crimen.
Una de sus amistades relató que en la mañana de este domingo Franklin se acercó a ella y le pidió dinero para comprar una cerveza. “Me dijo dame para beber. Yo le dije que no me habían pagado, pero le di una (cerverza). Solo le dije: anda dormí, papá. Después me di cuenta de que lo mataron”, declaró.
“Yo le hablaba de Dios, pero él no escuchaba, se hacía el sordo", dijo otra de sus amistades.
La escena se encuentra resguardada por elementos de la Policía Nacional, a la espera de las autoridades correspondientes para realizar el levantamiento de ley. Se desconoce la identidad de la persona que le arrebató la vida.