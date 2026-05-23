“Papi, no te vayas, es de noche”: palabras del hijo del policía Dailin Elvir antes de morir en Corinto

Durante el velatorio del agente policial Dailin Francisco Elvir Quintanilla, uno de los policías asesinados durante un enfrentamiento en Corinto, Omoa, Cortés, su tío brindó declaraciones sobre lo último que dijo su familia antes de que tuviera que irse para atender su llamado a cumplir con el deber.
La noche del miércoles -20 de mayo-, el agente Elvir Quintanilla fue llamado a cumplir una operación en un sector de Corinto, Omoa, Cortés, junto a otros cuatro agentes policiales, sin imaginarse que durante ese operativo perderían la vida.
El operativo de allanamiento fue realizado por unidades de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) el jueves por la mañana, como parte de acciones contra grupos del crimen organizado en la zona fronteriza con Guatemala.
Antes de salir de su casa, Dailin Elvir fue detenido por su hijo de tan solo 5 años de edad, quien le dijo: “Papi, no te vayas, es de noche”, relató Carlos, tío de Dailin, mientras estaba en su velatorio, donde contó que Dailin le respondió a su hijo: “No se preocupe, papi, es una misión que tengo que cumplir”.
“Él no sabía que en esa misión iba a fracasar”, dijo Carlos, añadiendo que la esposa de Dailin también le dijo unas palabras antes de salir a esa operación.
"La esposa le dijo: “Dailin, si quiere no se vaya, porque no sabe qué le espera”; él le respondió: “No, amor, tengo que cumplirlo”, relató.
Dailin iba a cumplir 8 años en la Policía, pero una última operación le apagó los sueños de seguir sirviendo a su país, pues esa misma noche, cuando los agentes ingresaron a una vivienda donde se encontraba el objetivo del operativo, fueron recibidos con disparos de armas de fuego.
Esto provocó un intercambio de balas entre policías y presuntos criminales, que terminó con la vida de Dailin Elvir, Lester Josué Amador Herrera (comisario póstumo, jefe de investigación), Leonel Alejandro Valdez Núñez (agente policial), Nels Makley Eguigure Benavídez (agente policial) y Emerson Josué Canales Fúnez (agente policial).
En la vivienda donde se registró el enfrentamiento se hallaron rastros de sangre en el suelo, pero no estaban los agentes.
Autoridades confirmaron que los cuerpos fueron hallados horas después en una zona montañosa, tras haber sido privados de libertad por supuestos integrantes de una estructura criminal vinculada al narcotráfico.
Elvir Quintanilla, de 32 años, era originario de Danlí, El Paraíso. Fue sepultado este sábado en el cementerio San Ramón de Teupasenti.
Las autoridades también informaron sobre la muerte de dos supuestos implicados en el ataque a los oficiales, cuyos cuerpos fueron encontrados mientras eran velados en un sector de Omoa. Por su parte, la institución dijo que los agentes no se encontraban cumpliendo una orden de allanamiento, pues ningún alto mando instruyó entrar en esa propiedad a solo cinco uniformados, por lo que de momento se desconoce quién y en qué circunstancias ordenó entrar al sitio donde les truncaron la vida.