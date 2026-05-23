“Papi, no te vayas, es de noche”: palabras del hijo del policía Dailin Elvir antes de morir en Corinto

Las autoridades también informaron sobre la muerte de dos supuestos implicados en el ataque a los oficiales, cuyos cuerpos fueron encontrados mientras eran velados en un sector de Omoa. Por su parte, la institución dijo que los agentes no se encontraban cumpliendo una orden de allanamiento, pues ningún alto mando instruyó entrar en esa propiedad a solo cinco uniformados, por lo que de momento se desconoce quién y en qué circunstancias ordenó entrar al sitio donde les truncaron la vida.