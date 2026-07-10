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VIDEO: Bebé muere tras fuerte colisión entre dos vehículos en Puerto Cortés

En el clip se observa el momento en que el vehículo tipo pick up avanza por la intersección sin detenerse, pese a que la señal del semáforo estaba en rojo

  • Actualizado: 10 de julio de 2026 a las 18:14

Puerto Cortés, Honduras.- Un fatal accidente cobró la vida de un bebé de aproximadamente seis meses de edad luego de una fuerte colisión entre dos vehículos registrada en Puerto Cortés, zona norte del país.

El hecho ocurrió la tarde de este viernes -10 de julio-, alrededor de las 3:23 p. m., en el cruce de semáforos del barrio El Porvenir, donde un pick up y un vehículo tipo turismo protagonizaron el percance vial.

El pick up color negro, según el video de las cámaras de seguridad, se habría pasado el semáforo en rojo, provocando que el vehículo impactara contra este.

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Elementos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se desplazaron hasta el lugar del accidente para realizar las diligencias correspondientes y elaborar el informe sobre el hecho.

Elementos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se desplazaron hasta el lugar del accidente para realizar las diligencias correspondientes y elaborar el informe sobre el hecho.

El video muestra cuando el automotor impactó contra otro vehículo que recién había arrancado tras ponerse el semáforo en luz verde en esa vía.

El fuerte impacto provocó que uno de los vehículos volcara y sus pasajeros que iban en la paila (parte trasera) salieran del carro, impactando contra el suelo. Varios de ellos resultaron heridos.

Según versiones preliminares, la familia afectada habría salido desde Tegucigalpa con rumbo hacia la zona norte del país para disfrutar de sus vacaciones.

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Entre las personas que se trasladaban en el vehículo se encontraba un bebé de aproximadamente seis meses de edad, quien murió producto del fuerte impacto.

Personas que presenciaron el accidente alertaron a los cuerpos de emergencia, quienes llegaron hasta el lugar para brindar asistencia a los afectados y realizar las primeras labores de auxilio.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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