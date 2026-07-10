VIDEO: Bebé muere tras fuerte colisión entre dos vehículos en Puerto Cortés

Puerto Cortés, Honduras.- Un fatal accidente cobró la vida de un bebé de aproximadamente seis meses de edad luego de una fuerte colisión entre dos vehículos registrada en Puerto Cortés, zona norte del país.

El hecho ocurrió la tarde de este viernes -10 de julio-, alrededor de las 3:23 p. m., en el cruce de semáforos del barrio El Porvenir, donde un pick up y un vehículo tipo turismo protagonizaron el percance vial.

El pick up color negro, según el video de las cámaras de seguridad, se habría pasado el semáforo en rojo, provocando que el vehículo impactara contra este.