Recompensas de L300 mil a L270 millones: esto ofrecen por los más buscados de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- De 300 mil a casi 270 millones de lempiras oscilan las recompensas ofrecidas por las personas más buscadas en Honduras. Esta semana, la Secretaría de Seguridad incorporó a la lista al estadounidense Antony Frank Grayson, por quien se ofrecen 300 mil lempiras a quien proporcione información fidedigna que conduzca a su captura. Esa cantidad corresponde al monto mínimo que ofrece actualmente la Secretaría de Seguridad por personas sobre quienes pesan órdenes de captura. En total, diez hondureños y un ciudadano estadounidense figuran entre los más buscados por agencias nacionales e internacionales. Las recompensas ofrecidas por su captura suman un acumulado de 410.3 millones de lempiras. Con respecto a Grayson, el estadounidense tiene una orden de captura vigente, emitida el 18 de julio de 2024, por suponerle responsable de los delitos de trata de personas en la modalidad de venta de personas y asociación para delinquir. Según las autoridades, el fugitivo está vinculado con la desaparición de Angie Samanta Peña, vista por última vez el 1 de enero de 2022 durante un paseo acuático en las playas de Roatán, Islas de la Bahía.

FBI también busca a hondureños

En el caso de los hondureños, las recompensas no solo son ofrecidas por la Secretaría de Seguridad, sino también por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que ha destinado 15 millones de dólares (403 millones de lempiras, al cambio actual) por información que conduzca a la captura de dos presuntos altos cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13). Se trata de Yulan Adonay Archaga Carías, alias el "Porky", y Víctor Eduardo Morales Zelaya, alias el "Cuervo". Por Archaga Carías, las autoridades estadounidenses, a través del Buró Federal de Investigaciones (FBI), ofrecen 10 millones de dólares (268 millones de lempiras), mientras que por Morales Zelaya la recompensa es de cinco millones de dólares (133.8 millones de lempiras). Estados Unidos considera a ambos como máximos jefes de la MS-13 en Honduras, a quienes atribuye la coordinación de actividades de narcotráfico, lavado de dinero, asesinatos, secuestros y otros delitos violentos. Además, los señala como responsables de la importación de grandes cantidades de cocaína hacia territorio estadounidense. El "Porky" fue acusado en 2021 en la Corte Federal para el Distrito Sur en Manhattan por delitos de extorsión, tráfico de drogas y armas de fuego. Asimismo, desde 2024 hay un proceso en la Corte Federal de Nueva York junto a otros miembros de la MS-13 por delitos relacionados con narcotráfico y extorsión. Archaga Carías fue arrestado en 2015 por la Policía Nacional por ser acusado de cinco asesinatos y por su presunta participación en el homicidio de dos fiscales. En 2018, fue condenado a 20 años de prisión por lavado de activos y asociación ilícita. El 13 de febrero de 2020 fue liberado por al menos 20 hombres en un ataque armado cuando llegó al juzgado de El Progreso, Yoro; cuatro policías militares perdieron la vida ese día y uno resultó herido.

Recompensas por parte de Honduras