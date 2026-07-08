Incluyen a la lista de "los más buscados" al estadounidense Antony Grayson por desaparición de Angie Peña

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional de Honduras incorporó este martes 7 de julio a su lista de los prófugos más buscados al estadounidense Antony Frank Grayson, presunto implicado en la desaparición de la universitaria hondureña Angie Peña en enero de 2022.

La institución policial ofreció una recompensa de 300.000 lempiras (unos 11.200 dólares) por información que facilite la captura de Grayson, requerido por la justicia del país centroamericano por los delitos de trata de personas, en la modalidad de venta de personas, y asociación para delinquir.

Contra el ciudadano estadounidense existe una orden de aprehensión dictada el 18 de julio de 2024 por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, según el informe oficial.