A audiencia de declaración de imputado "Los Canechos", sospechosos de la masacre en Rigores, Colón

San Pedro Sula, Honduras.- Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, los siete presuntos integrantes de la estructura criminal conocida como "Los Canechos" fueron presentados este miércoles 8 de julio ante los juzgados de San Pedro Sula, donde esperan el inicio de la audiencia de declaración de imputados. Los sospechosos fueron trasladados desde las instalaciones policiales hasta la sede judicial, donde el Ministerio Público comenzará a exponer los primeros elementos recabados durante las investigaciones que se siguen por la masacre ocurrida en la comunidad de Rigores, en Trujillo, departamento de Colón. Será en esta etapa procesal donde un juez determinará las medidas judiciales que deberán enfrentar los imputados mientras avanzan las diligencias y el desarrollo del caso.

La captura de los siete hombres se produjo el martes 7 de julio durante una serie de operativos ejecutados por la Secretaría de Seguridad en el departamento de Atlántida, como parte de las acciones orientadas a esclarecer uno de los hechos violentos más impactantes registrados este año en el país.



Sobre la masacre

El caso por el que son investigados se remonta al pasado 21 de mayo, cuando 20 personas fueron asesinadas en una finca de palma africana ubicada en la comunidad de Rigores, en el municipio de Trujillo. La masacre generó una amplia movilización de las fuerzas de seguridad, que desde entonces emprendieron una serie de investigaciones para identificar a los responsables y reconstruir cómo ocurrieron los hechos.

Operativo y evidencia decomisada

Durante las acciones ejecutadas en el valle de Leán, municipio de Arizona, Atlántida, los agentes localizaron un importante arsenal que ahora forma parte de la investigación. Entre los decomisos figuran fusiles AR-15, pistolas, cargadores, abundante munición, chalecos antibalas y diversa indumentaria que será sometida a peritajes para determinar su posible relación con la masacre.