Vía zoom realizan audiencia a imputados por masacre en Rigores, Trujillo

Tegucigalpa, Honduras.- Vía zoom se realiza este lunes -8 de junio- la audiencia inicial contra los dos imputados por la masacre registrada el pasado 21 de mayo en la aldea Rigores de Trujillo, Colón, donde murieron 19 personas.

El Juzgado Penal con competencia nacional en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción de San Pedro Sula desarrolla la audiencia via virtual contra Carlos Alexis Molina Mencías y Williams Noé Reyes Izaguirre.

Los imputados permanecen bajo prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional de Támara, en Francismo Morazán, donde permanecerá mientras avanzan las investigaciones del caso; mientras que el caso lo conoce un juzgado sampedrano.