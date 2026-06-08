Vía zoom realizan audiencia a imputados por masacre en Rigores, Trujillo

Tegucigalpa, Honduras.- Vía zoom se realiza este lunes -8 de junio- la audiencia inicial contra los dos imputados por la masacre registrada el pasado 21 de mayo en la aldea Rigores de Trujillo, Colón, donde murieron 19 personas.
El Juzgado Penal con competencia nacional en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción de San Pedro Sula desarrolla la audiencia via virtual contra Carlos Alexis Molina Mencías y Williams Noé Reyes Izaguirre.
Los imputados permanecen bajo prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional de Támara, en Francismo Morazán, donde permanecerá mientras avanzan las investigaciones del caso; mientras que el caso lo conoce un juzgado sampedrano.
Ambos acusados enfrentan un proceso por los delitos de asesinato, tentativa de asesinato acabada y asociación para delinquir por el crimen múltiple ocurrido dentro de una finca de palma africana, cuando las víctimas se encontraban reunidos en una iglesia previo a iniciar sus labores.
El pasado viernes fue detenido Williams Noé Reyes Izaguirre, en la aldea La Ceibita, en Tocoa, Colón, solo días después de que fuera capturado Alexis Molina Mencía, conocido con el alias de "El Gato Negro", a quien se le vincula como el responsable de haber planeado y ordenado el múltiple asesinato. Fue atrapado por agentes en la ciudad de La Ceiba, en Atlántida, en posesión de armas de grueso calibre.
Las investigaciones preliminares indican que los atacantes habrían utilizado uniformes policiales falsos para cometer el crimen por conflictos ligados al robo de palma africana y territoriales. Adicionalmente, trascendió que meses atrás la pareja alias "Gato Negro" habría sido asesinada en un ataque que iba dirigido a él y que movido por una venganza perpetró la masacre de Rigores.