Un muerto y 29 heridos en atropello en el Día del Orgullo en Berlín; abaten al presunto autor

Había quedado en libertad condicional mientras la justicia resolvía el recurso de la Fiscalía, que pedía una pena más larga, y estaba participando entretanto en un programa de desradicalización. No se ha descartado aún que Ballout contara con cómplices de algún tipo y la policía ha arrestado a varias personas de su entorno para ser interrogadas, aunque todavía no hay informaciones oficiales sobre su posible papel en el atentado.