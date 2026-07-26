Un muerto y 29 heridos en atropello en el Día del Orgullo en Berlín; abaten al presunto autor

Una persona perdió la vida y otras 29 quedaron heridas, algunas de ellas de gravedad, en un atropello múltiple ocurrido este sábado 25 de julio de 2026, en Berlín, Alemania, durante la celebración del Día del Orgullo LGBTI+.
El vehículo, una furgoneta blanca, entró sobre las 22:00 locales (20:00 GMT) en el Tiergarten, céntrico parque berlinés donde celebraban miles de personas el Día del Orgullo LGBTI, arrollando a 30 personas, una de las cuales murió, mientras que otras 29 quedaron heridas, algunas de gravedad, según el portavoz de la Policía de Berlín, Florian Nath.
"Tenemos varias personas heridas de gravedad por cuya vida se teme", agregó, al tiempo que reconoció que las autoridades trabajaban a marchas forzadas para identificar al responsable o responsables de un atropello cuyas causas aún se desconocen.
Los hechos generaron la condena del canciller Friedrich Merz, quien expresó su solidaridad con las víctimas en un comunicado en el que dio cuenta de que seguía de cerca la situación junto a su ministro del Interior, Alexander Dobrindt.
También condenó los hechos el alcalde de Berlín, Kai Wegner, quien acudió a la zona afectada, situada no lejos de la emblemática puerta de Brandeburgo y en la que cientos de miles de personas habían celebrado como todos los años el Día del Orgullo LGBTI, conocido en Alemania como CSD.
Las siglas CSD vienen de 'Christopher Street Day', que aluden al nombre de la Calle Christopher del barrio neoyorquino de Greenwich Village, escenario de unas protestas en el verano de 1969, tras una redada policial, consideradas como uno de los hitos del movimiento por los derechos de los homosexuales.
Tras el atropello, Wegner condenó un "hecho horrible" que marcó una jornada que se había celebrado en un ambiente festivo, pacífico y muy bien organizado, aunque reconoció que las autoridades deben analizar aún cómo un coche pudo entrar en la zona donde se encontraban los participantes de la fiesta.
"Hemos pasado de una manifestación pacífica, llena de amor y alegría a un acto con un muerto y muchos heridos", lamentó Wegner.
Para el Día del Orgullo LGBTI, la Policía de Berlín había desplegado (para asegurar el evento) a más de 2,000 policías.
Tras el atropello se movilizaron varios centenares de agentes, además un centenar de operativos de los servicios sanitarios, entre ambulancias y bomberos en una zona que quedó acordonada, convertida en una escena del crimen.
El presunto autor del atropello múltiple fue identificado por las autoridades como Abdul Ballout, de 21 años y nacionalidad alemana. Las autoridades confirmaron que había sido neutralizado en una parcela ajardinada de ese municipio del extrarradio berlinés.
"Hacia las 18 horas el sospechoso del atentado de ayer en (el parque) Tiergarten fue localizado en una zona de parcelas ajardinadas en Spandau. El sospechoso se acercó corriendo con un arma blanca hacia nuestros efectivos", que abrieron fuego, indicó el portavoz de la Policía de Berlín, Florian Nath.
Según ha informado la Fiscalía, Ballout contaba con antecedentes por lesiones y robo y en mayo de este año había sido condenado a un año y diez meses de prisión por haber intentando unirse al grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Siria.
Había quedado en libertad condicional mientras la justicia resolvía el recurso de la Fiscalía, que pedía una pena más larga, y estaba participando entretanto en un programa de desradicalización. No se ha descartado aún que Ballout contara con cómplices de algún tipo y la policía ha arrestado a varias personas de su entorno para ser interrogadas, aunque todavía no hay informaciones oficiales sobre su posible papel en el atentado.