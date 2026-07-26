Ana García y su discurso en el regreso de JOH: "Juan Orlando viene con la frente en alto"

Comayagua, Honduras.- El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en compañía de sus seres queridos y muchos simpatizantes del Partido Nacional, organizaron un evento de bienvenida tras el regreso de JOH, como se le conoce popularmente, luego de más de cuatro años en Estados Unidos, donde guardó prisión por delitos relacionados con el narcotráfico y posteriormente recibió un indulto de Donald Trump. En palabras textuales, Ana García de Hernández expresó: "Primero que nada, gracias a Dios, nuestro Señor. Creo que ni en los momentos más difíciles pude imaginar como sería este día". "Quiero decirles a cada uno de ustedes (simpatizantes presentes) que están compartiendo el gozo de nuestra familia, desde lo más profundo de mi corazón, gracias por creer en la inocencia de Juan Orlando Hernández", continuó, sosteniendo el discurso que proclamó desde que fue capturado en febrero de 2022, cuando aseguraba que su esposo no cometió delito.

"Gracias pueblo hondureño, gracias Padre Celestial, ustedes me acompañaron en los momentos más oscuros. La vida puede cambiar en un minuto. Un día vimos cómo rodearon nuestra casa, un día me tocó ver, junto a mis hijos, cómo se llevaban al amor de mi vida", expresó. "Hoy puedo decirle al mundo y Honduras, Dios es fiel y cumple sus promesas. A mi familia le dijo, a Juan Orlando le dijo... ¡Volverá, volverá, volverá!", afirmó, en medio de la algarabía de los presentes. Acto seguido, Ana García de Hernández le dedicó unas palabras a JOH: "Me siento orgullosa de ser su esposa, agradezco a Dios por haberme permitido formar una familia. Nunca nos dejaron; gracias pueblo hondureño por su cariño. Se que Dios nos permitirá recuperar este tiempo y nuestras vidas, te amo". También se tomó el tiempo de agradecer a Renato Stabile, abogado del expresidente Juan Orlando Hernández y al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

"Quiero agradecer al presidente Donal Trump, que vio la injusticia que habían cometido contra mi esposo. Gracias a él y al sistema de justicia, quitaron todos los cargos, absolutamente todos los cargos. Hoy, Juan Orlando viene con la frente en alto".

¿A qué regresa Juan Orlando Hernández a Honduras?