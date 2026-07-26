Video: el momento exacto del aterrizaje de Juan Orlando Hernández en Honduras

Comayagua, Honduras. El expresidente Juan Orlando Hernández aterrizó este domingo 26 de julio, a las 8:32 de la mañana, en el Aeropuerto Internacional Palmerola, marcando su regreso a Honduras después de permanecer varios años en Estados Unidos, donde enfrentó un proceso judicial por narcotráfico.

La aeronave que trasladó al exmandatario llegó en medio de un amplio despliegue de seguridad y de una fuerte expectativa mediática. En las afueras de la terminal aérea, decenas de simpatizantes del Partido Nacional aguardaban su llegada con banderas, camisetas y consignas de apoyo, mientras también se mantenía presencia de cuerpos de seguridad, medios de comunicación y ciudadanos que siguieron de cerca el acontecimiento.

Al interior de la pista se encontraba también su familia, su esposa, Ana García, su hijo mayor, Juan Orlando, sus hijas Daniela e Isabela y su nieta. De igual forma estaba su madre, doña Elvira Alvarado.

Minutos antes del aterrizaje, el ambiente estuvo marcado por cánticos de "¡Volvió, volvió!" y otras consignas de respaldo al exmandatario, quien regresa al país tras permanecer privado de libertad en territorio estadounidense.

Hernández viajó acompañado por tres generales, su abogado defensor en Estados Unidos, Renato Stabile, y otro ciudadano estadounidense identificado como Ryan.

Stabile aseguró horas antes del viaje que decidió acompañar personalmente a Hernández para cumplir una promesa hecha a su familia.

"Yo estaré ahí, le hice una promesa a su familia", expresó el abogado antes del viaje.

El defensor también afirmó que el regreso del expresidente representa el cierre del caso que le fue asignado en Estados Unidos y aseguró que desarrolló una relación cercana con Hernández durante los años que trabajaron en la estrategia de defensa.

Luego de aterrizar, Juan Orlando dedicó unas palabras breves a la prensa: "Feliz, alegre, agradecido con Dios. Siempre creí que iba a regresar, pero nunca imaginé algo como esto".

Posteriormente, partió en una caravana con sus seguidores rumbo a un punto de encuentro en el mismo departamento de Comayagua, donde su familia planificó una reunión y una conferencia de prensa.

Tras su llegada al país, se espera que las autoridades hondureñas definan las actuaciones correspondientes dentro del proceso judicial que enfrenta por el caso Pandora II, una investigación impulsada por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco).

En ese expediente, el Ministerio Público acusa al exmandatario de los presuntos delitos de fraude y lavado de activos, al sostener que parte de más de 288 millones de lempiras desviados mediante las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista habría sido utilizada para financiar campañas políticas mediante empresas de fachada y otros mecanismos de ocultamiento.

El regreso de Hernández ocurre después de que recuperara su libertad en Estados Unidos tras recibir un indulto presidencial. No obstante, esa medida no revierte la condena ni lo declara inocente, ya que únicamente extingue la pena impuesta. En marzo de 2024, un jurado federal en Nueva York lo declaró culpable de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, utilizar armas de fuego para facilitar actividades de narcotráfico y conspirar para poseer dichas armas. Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que recibió millones de dólares de organizaciones criminales a cambio de brindarles protección política e institucional, acusaciones que Hernández rechazó durante todo el proceso.