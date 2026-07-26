"Realmente esto es un milagro": Ana García y su familia celebran la llegada de JOH en Palmerola

Tegucigalpa, Honduras.- En el Aeropuerto Internacional Palmerola se aglomeran cientos de nacionalistas a la espera de que aterrice el expresidente Juan Orlando Hernández, pero en el lugar también se encuentra su esposa, Ana García de Hernández, quien espera su llegada.

Este 26 de julio, Juan Orlando Hernández arribará a Honduras tras más de cuatro años fuera del país, y su esposa asegura que su regreso "es un milagro".

Durante el proceso judicial de Hernández en Estados Unidos, García, junto a sus hijas Isabela y Daniela, mantuvo firme el discurso de que el exmandatario regresaría a Honduras. La familia espera su llegada, mientras la aeronave podría aterrizar alrededor de las 8:30 de la mañana.

“Realmente esto es un milagro. Dios ha sido tan bueno con nuestra familia y le damos gracias a Él y a cada uno de ustedes que hoy nos acompañan a recibir con el cariño que Juan Orlando se merece”, dijo Ana García, quien se encuentra en el Aeropuerto Internacional Palmerola esperando su llegada.

García también se dirigió con agradecimiento a la militancia nacionalista que ha llegado a acompañarla en distintos puntos del país.