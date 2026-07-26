"Realmente esto es un milagro": Ana García y su familia celebran la llegada de JOH en Palmerola

Tegucigalpa, Honduras.- En el Aeropuerto Internacional Palmerola se aglomeran cientos de nacionalistas a la espera de que aterrice el expresidente Juan Orlando Hernández, pero en el lugar también se encuentra su esposa, Ana García de Hernández, quien espera su llegada.
Este 26 de julio, Juan Orlando Hernández arribará a Honduras tras más de cuatro años fuera del país, y su esposa asegura que su regreso "es un milagro".
Durante el proceso judicial de Hernández en Estados Unidos, García, junto a sus hijas Isabela y Daniela, mantuvo firme el discurso de que el exmandatario regresaría a Honduras. La familia espera su llegada, mientras la aeronave podría aterrizar alrededor de las 8:30 de la mañana.
“Realmente esto es un milagro. Dios ha sido tan bueno con nuestra familia y le damos gracias a Él y a cada uno de ustedes que hoy nos acompañan a recibir con el cariño que Juan Orlando se merece”, dijo Ana García, quien se encuentra en el Aeropuerto Internacional Palmerola esperando su llegada.
García también se dirigió con agradecimiento a la militancia nacionalista que ha llegado a acompañarla en distintos puntos del país.
Varias personas esperan a Juan Orlando Hernández en el Aeropuerto Internacional Palmerola, pero también en la Finca Rocío y el Aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa.
Tras aterrizar, Hernández se trasladará a una finca donde ofrecerá su primer discurso público y horas más tarde brindará una segunda intervención en el Aeropuerto Toncontín, en la capital.
“Gracias a cada uno por hacer el esfuerzo de estar acompañándonos en este día tan histórico para nuestra familia. Que Dios haga que este sea un día lleno de alegría, gozo y paz”, añadió García.
Mientras el avión que transportaba a Juan Orlando Hernández continuaba su trayecto hacia Honduras, Ana García de Hernández, sus hijas y su suegra compartían momentos de emoción y celebración ante el regreso del exmandatario después de más de cuatro años fuera del país.
Juan Orlando Hernández regresó a Honduras después de permanecer más de cuatro años fuera del país. El exmandatario fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022, luego de finalizar su segundo mandato presidencial.
En marzo de 2024, un juez de Estados Unidos lo declaró culpable por delitos relacionados con narcotráfico, incluyendo conspiración para importar cocaína a ese país, además de cargos vinculados al uso de armas de fuego para facilitar dichas actividades.
Posteriormente, en 2025, el presidente estadounidense Donald Trump le concedió un indulto, tras lo cual Hernández recuperó su libertad y comenzó el proceso para retornar a Honduras.
A su regreso, Hernández también deberá enfrentar un proceso judicial en Honduras relacionado con el caso Pandora II, una investigación de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) que señala el presunto desvío de más de 288 millones de lempiras entre 2010 y 2013.