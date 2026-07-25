¿Lloverá este domingo en Honduras? Conozca el pronóstico del tiempo por región

"El pronóstico del tiempo válido para el día domingo 26 de julio es el siguiente: predominarán las condiciones secas en el territorio nacional. Durante la tarde, una vaguada en superficie ubicada en el occidente del país producirá lluvias y chubascos de débiles a moderados dispersos en esa región", detalló Carlos Alfaro, pronosticador de turno de Cenaos.

El pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Carlos Alfaro, informó que el resto del país mantendrá tiempo estable durante la jornada.

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas predominarán este domingo 26 de julio en la mayor parte del territorio nacional, aunque durante la tarde se esperan lluvias y chubascos de débiles a moderados dispersos en el occidente del país debido a una vaguada en superficie .

En cuanto al estado del mar, el meteorólogo señaló que el oleaje se mantendrá entre 2 y 4 pies en el litoral Caribe y entre 1 y 3 pies en el Golfo de Fonseca.

"El oleaje se mantendrá de 2 a 4 pies para el litoral Caribe y de 1 a 3 pies para el Golfo de Fonseca", agregó Alfaro.

Las temperaturas más altas del país se registrarán en Choluteca y Valle, donde los termómetros alcanzarán los 40 grados, de acuerdo con el pronóstico oficial.

En la región norte, Cortés tendrá una temperatura máxima de 34 grados y una mínima de 24 grados. Atlántida registrará 32 grados de máxima y 23 grados de mínima; Colón, 33 grados y 24 grados; Islas de la Bahía, 31 grados y 26 grados; mientras que Yoro alcanzará una máxima de 33 grados y una mínima de 31 grados.

En la zona central, Comayagua tendrá temperaturas entre 21 y 31 grados; Francisco Morazán entre 19 y 29 grados; La Paz entre 21 y 32 grados; y Olancho entre 23 y 32 grados.

En el occidente, Copán registrará temperaturas entre 18 y 30 grados; Lempira entre 19 y 30 grados; Ocotepeque entre 21 y 32 grados; Santa Bárbara entre 23 y 33 grados; e Intibucá tendrá el ambiente más fresco del país, con una máxima de 24 grados y una mínima de 16 grados. En El Paraíso se esperan temperaturas entre 20 y 29 grados.

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