¿Lloverá este domingo en Honduras? Conozca el pronóstico del tiempo por región

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas predominarán este domingo 26 de julio en la mayor parte del territorio nacional, aunque durante la tarde se esperan lluvias y chubascos de débiles a moderados dispersos en el occidente del país debido a una vaguada en superficie.
El pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Carlos Alfaro, informó que el resto del país mantendrá tiempo estable durante la jornada.
"El pronóstico del tiempo válido para el día domingo 26 de julio es el siguiente: predominarán las condiciones secas en el territorio nacional. Durante la tarde, una vaguada en superficie ubicada en el occidente del país producirá lluvias y chubascos de débiles a moderados dispersos en esa región", detalló Carlos Alfaro, pronosticador de turno de Cenaos.
En cuanto al estado del mar, el meteorólogo señaló que el oleaje se mantendrá entre 2 y 4 pies en el litoral Caribe y entre 1 y 3 pies en el Golfo de Fonseca.
"El oleaje se mantendrá de 2 a 4 pies para el litoral Caribe y de 1 a 3 pies para el Golfo de Fonseca", agregó Alfaro.
Las temperaturas más altas del país se registrarán en Choluteca y Valle, donde los termómetros alcanzarán los 40 grados, de acuerdo con el pronóstico oficial.
En la región norte, Cortés tendrá una temperatura máxima de 34 grados y una mínima de 24 grados. Atlántida registrará 32 grados de máxima y 23 grados de mínima; Colón, 33 grados y 24 grados; Islas de la Bahía, 31 grados y 26 grados; mientras que Yoro alcanzará una máxima de 33 grados y una mínima de 31 grados.
En la zona central, Comayagua tendrá temperaturas entre 21 y 31 grados; Francisco Morazán entre 19 y 29 grados; La Paz entre 21 y 32 grados; y Olancho entre 23 y 32 grados.
En el occidente, Copán registrará temperaturas entre 18 y 30 grados; Lempira entre 19 y 30 grados; Ocotepeque entre 21 y 32 grados; Santa Bárbara entre 23 y 33 grados; e Intibucá tendrá el ambiente más fresco del país, con una máxima de 24 grados y una mínima de 16 grados. En El Paraíso se esperan temperaturas entre 20 y 29 grados.
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