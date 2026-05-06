El calor, un riesgo para la salud íntima femenina

Tegucigalpa, Honduras.- Quizá resulte cómodo ir al gimnasio y luego hacer diligencias, o no parezca un riesgo utilizar ropa interior de encaje, spandex o licra; sin embargo, el clima cálido y húmedo puede favorecer condiciones que afectan la salud vaginal, por lo que es importante reforzar las medidas preventivas.

En estas últimas semanas en que las temperaturas en Honduras superan los 30 grados Celsius, y llegan casi a los 40 en zonas costeras, las mujeres, principalmente, se ven afectadas, sobre todo en lo que respecta a su salud íntima. Marco Cálix, ginecólogo y obstetra, señala que el clima “está disparando las infecciones vaginales”, y agrega que el principal desencadenante es la humedad y el calor predominantes en esta temporada. Es por ello que ir al gimnasio y no cambiarse la ropa y bañarse, o utilizar ropa que no sea de algodón, no son opciones favorables para su salud, por ejemplo. El especialista agrega que "la ropa ajustada y la humedad constante crea el ambiente idóneo para el crecimiento de hongos y bacterias".

Los síntomas que debe atender

El ginecólogo señala que si presenta "flujo con mal olor, comezón o ardor al tener relaciones sexuales", es una señal de que su salud íntima está afectada, porque no es normal que esto suceda en una mujer sana. Igualmente si presenta otros síntomas como "flujo grumoso y blanquecino, puede indicar presencia de hongos", dice el especialista, y agrega que si tiene "secreciones fétidas con olor a pescado, puede significar infección por bacterias". Cálix hace el llamado a no normalizar estas señales y buscar el diagnóstico médico oportuno.

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