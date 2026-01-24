Cáncer cervicouterino: la combinación de inmunoterapia y quimioterapia mejora la supervivencia

La evidencia clínica demuestra que la incorporación de la inmunoterapia —tratamiento que potencia las defensas naturales del organismo para combatir las células malignas— en combinación con quimioterapia y radioterapia, está mejorando significativamente las tasas de supervivencia en pacientes con cáncer cervicouterino avanzado."La inmunoterapia está cambiando las reglas del juego para muchas pacientes. Al combinarla con otros tratamientos, estamos logrando mejores resultados que nunca, incluso en cánceres que eran difíciles de tratar," explica el Dr. John Diaz, jefe de Oncología Ginecológica en Baptist Health Cancer Care.