"Sigamos así, creyendo": Doña Elvira, madre de JOH, agradece las oraciones durante su regreso

Tegucigalpa, Honduras.- La madre del expresidente Juan Orlando Hernández, doña Elvira Alvarado Castillo, agradeció a la militancia nacionalista y a las personas que acompañaron con oraciones el proceso que atravesó su hijo durante los últimos años.
Durante el acto realizado en la Finca Rocío, donde Hernández ofreció sus primeras palabras públicas tras regresar a Honduras, doña Elvira destacó que la fe fue importante para afrontar las dificultades.
“Buenas tardes, querido pueblo sampedrano, quiero darle las gracias a todos ustedes por tener esa voluntad de darle gracias a Dios y orarle mucho, que son miles y miles las personas que estuvieron en oración”, expresó la madre del exmandatario.
Doña Elvira manifestó su agradecimiento por el acompañamiento recibido y pidió continuar manteniendo la confianza en Dios ante los desafíos que puedan presentarse.
“Les agradezco infinitamente y sigamos así, creyendo a nuestro Dios que Él nos va ayudar en todas las dificultades”, agregó doña Elvira.
El mensaje de la madre de Juan Orlando Hernández ocurrió luego del regreso del exgobernante a Honduras, tras permanecer más de cuatro años fuera del país por el proceso judicial que enfrentó en Estados Unidos.
Hernández llegó este domingo al Aeropuerto Internacional Palmerola, donde fue recibido por su esposa Ana García, sus hijos, su madre y otros familiares.
La actividad contó con la presencia de militantes nacionalistas que llegaron desde distintos puntos del país para acompañar el retorno del exmandatario y escuchar sus primeras declaraciones tras su llegada a Honduras.
Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022, en 2024 fue condenado por delitos relacionados con narcotráfico.
En 2025 recuperó su libertad tras recibir un indulto otorgado por el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y posteriormente inició el proceso para retornar al país, donde también deberá enfrentar un proceso judicial pendiente relacionado con el caso Pandora II.