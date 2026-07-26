"Sigamos así, creyendo": Doña Elvira, madre de JOH, agradece las oraciones durante su regreso

Tegucigalpa, Honduras.- La madre del expresidente Juan Orlando Hernández, doña Elvira Alvarado Castillo, agradeció a la militancia nacionalista y a las personas que acompañaron con oraciones el proceso que atravesó su hijo durante los últimos años. Durante el acto realizado en la Finca Rocío, donde Hernández ofreció sus primeras palabras públicas tras regresar a Honduras, doña Elvira destacó que la fe fue importante para afrontar las dificultades. “Buenas tardes, querido pueblo sampedrano, quiero darle las gracias a todos ustedes por tener esa voluntad de darle gracias a Dios y orarle mucho, que son miles y miles las personas que estuvieron en oración”, expresó la madre del exmandatario.

Doña Elvira manifestó su agradecimiento por el acompañamiento recibido y pidió continuar manteniendo la confianza en Dios ante los desafíos que puedan presentarse. “Les agradezco infinitamente y sigamos así, creyendo a nuestro Dios que Él nos va ayudar en todas las dificultades”, agregó doña Elvira. El mensaje de la madre de Juan Orlando Hernández ocurrió luego del regreso del exgobernante a Honduras, tras permanecer más de cuatro años fuera del país por el proceso judicial que enfrentó en Estados Unidos. Hernández llegó este domingo al Aeropuerto Internacional Palmerola, donde fue recibido por su esposa Ana García, sus hijos, su madre y otros familiares.