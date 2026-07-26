El abrazo de Juan Orlando a doña Elvira en reencuentro con su familia en Palmerola

Comayagua, Honduras.- Tras el arribo de Juan Orlando Hernández Alvarado a Honduras, la primera persona que abrazó en el reencuentro con su familia, en la pista del Aeropuerto Internacional de Palmerola, fue a su madre, la señora Elvira Alvarado. Con un abrazo que se extendió por varios minutos y llamarla "mamá", el exmandatario que era esperado por un grupo considerable de simpatizantes nacionalistas en las afueras de la terminal aérea, posteriormente besó a su esposa y abrazó a sus hijos. Pero el momento más emotivo de la reunión ocurrió justamente durante ese abrazo con doña Elvira, quien durante estos años se ha mantenido fuera del foco público, solo había aparecido en tres ocasiones antes los medios de comunicación, tras el proceso judicial que enfrentó Hernández en Estados Unidos.

Uno de esos momentos fue cuando visitó a su hijo en las instalaciones de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (Los Cobras) en Tegucigalpa, hasta donde fue trasladado tras su captura en su residencia en la capital. Logró ver al exmandatario al filo de las 9 pm en su primera noche detenido. Otro momento fue cuando la ex primera dama dio una conferencia de prensa, tras conocer la condena a 45 años de cárcel por la Corte del Distrito Sur. La progenitora de Hernández, que apareció por primera vez ante los medios de comunicación tras que se iniciara el proceso en contra de su hijo, asentaba con su cabeza las frases que ofrecía la exprimera dama en las que afirmaba que no dejarían de pelear hasta demostrar la inocencia de su esposo. Posteriormente, en julio de 2025, fue vista nuevamente cuando las autoridades estadounidenses le restituyeron la visa y pudo ir visitar al exmandatario a la cárcel. Doña Elvira describió ese reencuentro como un momento de profunda gratitud y consuelo. "Solo puedo decir, Dios es bueno. Me sentí tan agradecida por el poder abrazarlos", declaró entonces.

El reencuentro familiar de este domingo 26 de julio de 2026 ocurre cuatro años y tres meses después de que lo vieron abordar un avión de la Administración para el Control de Drogas (DEA) al ser extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

¿Cómo y por qué regresa JOH a Honduras?

Juan Orlando Hernández regresa a Honduras a enfrentar la justicia, luego de que un juez haya suspendido la orden de captura en su contra. En Honduras, enfrenta un proceso judicial derivado del caso Pandora II. Según el Ministerio Público, a Hernández se le imputan los delitos de fraude y lavado de activos.

¿Qué pasó con su condena en EE UU?