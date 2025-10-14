Juan Orlando Hernández y "Tony" son visitados por su madre en cárcel de EE UU

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano, Juan Antonio, también conocido como "Tony", fueron visitados por su madre en la cárcel en Estados Unidos.
Elvira Alvarado, progenitora del expresidente y del exdiputado, fue captada en el aeropuerto de Houston tras visitar a sus vástagos.
Doña Elvira visitó dos veces a JOH y cuatro ocasiones a "Tony", mientras Ana García de Hernández, exprimera dama, confirmó el viaje que duró varios días.
Ana García dijo estar agradecida con Estados Unidos por haber dado la oportunidad. "Agradecemos a la Embajada de Estados Unidos en Honduras y al presidente Donald Trump por esta oportunidad", manifestó.
En febrero del presente año, el expresidente Hernández fue trasladado a la Penitenciaría de Hazelton (USP Hazelton), ubicada en el condado de Preston, Virginia Occidental.
En junio del 2024 fue condenado a 45 años de cárcel y cinco años más de libertad condicionada por delitos relacionados con el narcotráfico por la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Por su parte, en marzo de 2021, "Tony" Hernández fue condenado a cadena perpetua más 30 años, siempre por delitos relacionados al tráfico de drogas.
Él se encuentra pagando condena en el Complejo Correccional Federal de Victorville , en el desierto de Mojave, al noreste de Los Ángeles.
El 4 de julio de 2025, el gobierno de Estados Unidos restituyó la visa a Elvira Alvarado Castillo.