Juan Orlando Hernández y "Tony" son visitados por su madre en cárcel de EE UU

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano, Juan Antonio, también conocido como "Tony", fueron visitados por su madre en la cárcel en Estados Unidos. Elvira Alvarado, progenitora del expresidente y del exdiputado, fue captada en el aeropuerto de Houston tras visitar a sus vástagos.

Doña Elvira visitó dos veces a JOH y cuatro ocasiones a "Tony", mientras Ana García de Hernández, exprimera dama, confirmó el viaje que duró varios días. Ana García dijo estar agradecida con Estados Unidos por haber dado la oportunidad. "Agradecemos a la Embajada de Estados Unidos en Honduras y al presidente Donald Trump por esta oportunidad", manifestó. En febrero del presente año, el expresidente Hernández fue trasladado a la Penitenciaría de Hazelton (USP Hazelton), ubicada en el condado de Preston, Virginia Occidental.