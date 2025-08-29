Juan Orlando Hernández: "Hoy pude correr 30 minutos en campo abierto"

Virginia, Estados Unidos.- El expresidente Juan Orlando Hernández, quien guarda prisión por delitos de narcotráfico en Estados Unidos, envió un mensaje en redes sociales en el que reveló que por primera vez, desde su detención, ha vuelto a correr al aire libre.

El mensaje, que tiene fecha de 27 de agosto, menciona que el exmandatario hondureño le dio gracias a Dios por la oportunidad de correr y porque pueda regresar a Honduras.

"Después de más de tres años y medio, hoy pude correr 30 minutos en un campo abierto de fútbol... La sensación de volver a respirar aire libre fue increíble y vinieron a mi mente tantos recuerdos", publicó en su perfil de Facebook.