Juan Orlando Hernández: "Hoy pude correr 30 minutos en campo abierto"

El expresidente Juan Orlando Hernández confesó que había orado y dado gracias a Dios después de correr por 30 minutos en campo abierto

  • 29 de agosto de 2025 a las 14:34
Juan Orlando Hernández: Hoy pude correr 30 minutos en campo abierto

El expresidente Juan Orlando Hernández compartió la noticia junto con esta imagen de cuando impulsaba "Honduras Actívate".

Foto: Facebook

Virginia, Estados Unidos.- El expresidente Juan Orlando Hernández, quien guarda prisión por delitos de narcotráfico en Estados Unidos, envió un mensaje en redes sociales en el que reveló que por primera vez, desde su detención, ha vuelto a correr al aire libre.

El mensaje, que tiene fecha de 27 de agosto, menciona que el exmandatario hondureño le dio gracias a Dios por la oportunidad de correr y porque pueda regresar a Honduras.

"Después de más de tres años y medio, hoy pude correr 30 minutos en un campo abierto de fútbol... La sensación de volver a respirar aire libre fue increíble y vinieron a mi mente tantos recuerdos", publicó en su perfil de Facebook.

"Siempre llevaré en mi corazón los momentos cuando caminaba y corría junto a miles de hondureños en Actívate y otros eventos, en montañas, valles, ciudades, pueblos y aldeas de mi querida Honduras", agregó.

"Después de terminar de correr al aire libre, ore a mi Señor dándole gracias y pidiéndole que pronto me devuelva con mi familia y a mi querida Honduras. Le pedí a mi familia que compartiera unas fotos de cuando los visitaba y les pido que me cuenten: ¿recuerdan cuando llegamos a sus comunidades?", dice la publicación.

Juan Orlando Hernández fue trasladado el pasado febrero hacia la cárcel de máxima seguridad en estado de Virginia Occidental.

De acuerdo con el portal a la Agencia Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), el exmandatario ahora está recluido en la Penitenciaría de los Estados Unidos en Hazelton (USP Hazelton), ubicada en el condado de Preston.

Hernández fue sentenciado a 45 años de prisión y cinco más de libertad vigilada por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, por los delitos relacionados al narcotráfico y uso de armas.

