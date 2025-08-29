Capturan a José Amílcar Hernández, hermano de JOH, por lavado de activos

Tegucigalpa, Honduras.- La Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) capturó este viernes a José Amílcar Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández, en la aldea Las Casitas, en Tegucigalpa, señalado por los delitos de lavado de activos y estafa vinculados a la cooperativa de mujeres COMIXMUL.

De acuerdo con las investigaciones, Hernández habría cobrado por consultorías y servicios legales que nunca se concretaron. La aprehensión se ejecutó en su propia residencia de la capital.

Son un total de siete allanamientos que se realizan en Francisco Morazán y Comayagua, contra la red conformada por directivos, empleados y bufetes privados que sustrajeron grandes sumas de dinero de la de la Cooperativa Mixta de Mujeres Unidas Limitada (COMIXMUL).