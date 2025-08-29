Capturan a José Amílcar Hernández, hermano de JOH, por lavado de activos

Tegucigalpa, Honduras.- La Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) capturó este viernes a José Amílcar Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández, en la aldea Las Casitas, en Tegucigalpa, señalado por los delitos de lavado de activos y estafa vinculados a la cooperativa de mujeres COMIXMUL.
De acuerdo con las investigaciones, Hernández habría cobrado por consultorías y servicios legales que nunca se concretaron. La aprehensión se ejecutó en su propia residencia de la capital.
Son un total de siete allanamientos que se realizan en Francisco Morazán y Comayagua, contra la red conformada por directivos, empleados y bufetes privados que sustrajeron grandes sumas de dinero de la de la Cooperativa Mixta de Mujeres Unidas Limitada (COMIXMUL).
Esta es la tercera línea de investigación en la cual se comprueba la sustracción de fondos de la cooperativa a través de la suscripción de falsos contratos de servicios profesionales, supuestamente a favor de la cooperativa, que fueron pactados por más de 47 millones de lempiras (L. 47,601,743.80).
Sin embargo, los servicios profesionales eran totalmente lo opuesto, al realizar acciones fraudulentas que eran ejecutadas por los abogados, las directivas y empleados en contra de la COMIXMUL, identificándose por parte del MP una grave sustracción de más de 37 millones de lempiras (L. 37,209,243.80) por parte de los bufetes privados; dicho esquema irregular ha causado un perjuicio en perjuicio de millones de lempiras a la COMIXMUL, desde el año 2015 a la fecha.
Como parte de este caso se asegurarán tres condominios, dos sociedades mercantiles y dos vehículos, tras la acusación por parte de las Fiscalías por los delitos de lavado de activos, apropiación indebida agravada continuada en concurso ideal con estafa impropia agravada continuada, en contra de una veintena de personas vinculadas.