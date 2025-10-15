Así son las cárceles que doña Elvira visitó en EE UU donde guardan prisión JOH y "Tony" Hernández

Doña Elvira Alvarado Castillo, madre del expresidente Juan Orlando Hernández y del exdiputado Juan Antonio Hernández, pudo visitar a sus dos hijos en las cárceles donde pagan condena en EE UU. ¿Cuáles y cómo son estas prisiones?
El expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano, Juan Antonio, también conocido como "Tony", fueron visitados por su madre en la cárcel en Estados Unidos. Elvira Alvarado, progenitora del expresidente y del exdiputado, fue captada en el aeropuerto de Houston tras visitar a sus vástagos.
Doña Elvira visitó dos veces a JOH y cuatro ocasiones a "Tony", mientras Ana García de Hernández, exprimera dama, confirmó el viaje que duró varios días.
Al expresidente lo visitó en la Penitenciaría de Hazelton (USP Hazelton), ubicada en el condado de Preston, Virginia Occidental.
La USP Hazelton forma parte del Complejo Federal Correcional de Hazelton. Aquí se albergan tres distintos centros carcelarios: la USP Hazelton (de máxima seguridad), la Institución Correccional Federal Hazelton (prisión de mediana seguridad) y otro recinto carcelario para mujeres. La prisión, con un área de 60,000 metros cuadrados, fue aperturada en el año 2004, ha sido el escenario de hechos violentos que llegan hasta el punto de reportarse asesinatos y de reclusos que han escapado.
En septiembre de 2023, los senadores Joe Manchin y Shelley Moore Capito solicitaron una investigación al Complejo Federal Correcional de Hazelton tras denuncias de actividad irregular en este recinto carcelario.
Los informes detallan que en la USP Hazelton las cámaras de seguridad son manipuladas para facilitar la fuga de prisioneros, personal penitenciario que orina en propiedades de los reclusos y también denuncian que obligan a los privados de libertad a defecarse sobre sí mismos para ser liberados de la custodia restrictiva
De su lado, "Tony" Hernández se encuentra pagando condena en el Complejo Correccional Federal de Victorville, en el desierto de Mojave, al noreste de Los Ángeles.
El Complejo Correccional Federal de Victorville está en el desierto de Mojave al noreste de Los Ángeles y alberga a unos 1,300 internos, incluidos algunos en alta seguridad.
En la prisión de Victorville las luces se encienden a las 5:30 de la mañana y se apagan a las 10:00 p.m. Los cuartos de lavandería no se usarán mientras que las luces se encuentren apagadas y no se permite las visitas a otras celdas. También es obligación de los reclusos que los pisos estén barridos y trapeados diariamente, especialmente las áreas debajo de las literas y los armarios.