Así son las cárceles que doña Elvira visitó en EE UU donde guardan prisión JOH y "Tony" Hernández

En la prisión de Victorville las luces se encienden a las 5:30 de la mañana y se apagan a las 10:00 p.m. Los cuartos de lavandería no se usarán mientras que las luces se encuentren apagadas y no se permite las visitas a otras celdas. También es obligación de los reclusos que los pisos estén barridos y trapeados diariamente, especialmente las áreas debajo de las literas y los armarios.