Stabile, el abogado de Juan Orlando Hernández, viajará con él a Honduras: "El día ha llegado"

"Yo estaré ahí, le hice una promesa a su familia", afirmó el abogado durante una entrevista para el medio HCH. Stabile explicó que solo pondría un pie en suelo hondureño si era junto a su cliente. "Yo solo iría a Honduras si lo llevo conmigo, y no sabía cuándo sucedería eso ni cómo sucedería, pero sabía que iba a suceder, el día ha llegado", agregó.

Tegucigalpa, Honduras.- Renato Stabile , el abogado que llevó el caso por acusaciones de narcotráfico en contra del expresidente Juan Orlando Hernández en los Estados Unidos, confirmó que viajará junto a él en su retorno a Honduras este domingo 26 de julio.

Por otra parte, el abogado defensor dejó entrever que el proceso judicial contra Juan Orlando Hernández en los Estados Unidos ya no puede reabrirse. "Este caso ya está cerrado", afirmó.

De acuerdo con la explicación de Stabile, el perdón que el presidente Donald Trump le otorgó a Hernández dejó sin efecto los cargos que pesaban en su contra. "Este caso, por lo que sucedió, el perdón presidencial, fue desestimado y todos los cargos fueron retirados y cerrados bajo el sistema judicial y la Constitución de los Estados Unidos; no se puede traer de regreso", explicó.

Consultado sobre si en Honduras todavía se le puede señalar a JOH con adjetivos como narcotraficante, corrupto, narcopresidente y otros, Stabile instó en mantener cautela. "Eso va a depender del presidente Hernández, es su reputación, pero creo que las personas deben ser cuidadosas, porque él no es un narcotraficante condenado; todos los cargos han sido desestimados, la sentencia ha sido anulada", enfatizó.

El abogado defensor agregó que el usar este tipo calificativos contra el exmandatario, podría tener consecuencias legales. "Si las personas dicen esas cosas, se abren el espacio para una difamación, y él no es esa persona; la gente debería tener un poco más de cuidado".

Por otra parte, Renato Stabile habló del vínculo cercano que desarrolló con Juan Orlando Hernández. "Hemos pasado muchas cosas, y cuando pasas muchas pruebas con alguien, pasamos muchas horas juntos en una celda revisando su caso, nos volvimos cercanos; sí lo considero un amigo, también considero a su familia muy importante para mí, amigos míos; por ende, sí hemos tenido comunicación constante. No hablo con él todos los días, pero seguro estoy muy cerca por todo lo que hemos pasado juntos", relató.

El defensor público señaló que el regreso de JOH a Honduras representa un cierre del proceso que le fue asignado directamente. "Se me asignó para hacer este caso, y finalmente este caso ya terminó, ya está cerrado; ya estamos en la parte final, porque mañana regresará a Honduras, y para mí eso completa el círculo de este caso", dijo.

Cerró su intervención expresando su gratitud hacia Honduras. "He terminado amando a Honduras, creo que es un país maravilloso. Estoy muy emocionado de poder participar en este viaje; no será de vacaciones, espero volver porque tengo una afinidad con el pueblo de Honduras", concluyó.

El 26 de junio de 2024, Juan Orlando Hernández fue condenado por una corte federal de Nueva York a 45 años de prisión, señalado por los delitos de narcotráfico y posesión de armas.

Sin embargo, el presidente Donald Trump le otorgó un indulto presidencial que hizo público el pasado 28 de noviembre, pero que se concretó el 1 de diciembre de 2025, permitiendo su salida de la prisión federal.

El retorno de JOH será este domingo 26 de julio para comparecer ante los tribunales hondureños por procesos ligados a casos locales como fraude y lavado de activos.

Como era de esperarse, su regreso genera división y opiniones encontradas por parte de los diversos sectores y población, ya que hay quienes consideran que su llegada es "un desafío al sistema de justicia", mientras que otros respaldan su "inocencia".