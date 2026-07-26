Hombre le quita la vida a amigo con un bloque cuando departían en Texiguat

Tegucigalpa, Honduras.-Un hombre perdió la vida a causa de un fuerte golpe en la cara con un bloque por parte de un amigo en el municipio de Texiguat, El Paraíso. El fallecido fue identificado como Elver Adán Pineda Cabrera, quien se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas y tras una acalorada discusión el amigo le lanzó el bloque en el rostro.

Debido al fuerte impacto, Pineda Cabrera quedó en delicado estado de salud por lo que los familiares lo trasladaron al Hospital Escuela en la capital. Sin embrago, debido a la gravedad del impacto y su estado delicado de salud, falleció en el principal centro asistencial del país.