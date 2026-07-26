  1. Inicio
  2. · Sucesos

Hombre le quita la vida a amigo con un bloque cuando departían en Texiguat

Los dos hombre estaban departiendo y sostuvieron una acalorada discusión que terminó en tragedia. La víctima fue trasladada al Hospital Escuela, donde falleció

  • Actualizado: 26 de julio de 2026 a las 12:14
Hombre le quita la vida a amigo con un bloque cuando departían en Texiguat

El cuerpo de Elver Adán Pineda Cabrera fue reconocido por las autoridades competentes y fue ingresado a la morgue de Medicina Forense donde se le practicó la autopsia.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-Un hombre perdió la vida a causa de un fuerte golpe en la cara con un bloque por parte de un amigo en el municipio de Texiguat, El Paraíso.

El fallecido fue identificado como Elver Adán Pineda Cabrera, quien se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas y tras una acalorada discusión el amigo le lanzó el bloque en el rostro.

Lo matan mientras departía con amigos en El Carrizal

Debido al fuerte impacto, Pineda Cabrera quedó en delicado estado de salud por lo que los familiares lo trasladaron al Hospital Escuela en la capital.

Sin embrago, debido a la gravedad del impacto y su estado delicado de salud, falleció en el principal centro asistencial del país.

Matan a balazos a dos amigos en una pulpería en Colón

Las autoridades reconocieron el cadáver y lo ingresaron a la morgue de Medicina Forense donde se le practicó la autopsia y fue entregado a los familiares.

El cuerpo de Elver Adán Pineda Cabrera fue trasladado al lugar de origen para ser velado y sepultado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias