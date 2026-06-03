Capturan a dos hombres acusados de matar a su compañero de tragos tras discusión en Danlí

La detención se llevó a cabo en la aldea San Francisco La Lodosa, municipio de Danlí, como parte de la Operación Barrios y Comunidades Seguras , desarrollada con apoyo de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).

Danlí, Honduras.- Dos hombres fueron capturados por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) al ser considerados sospechosos de participar en el asesinato de un ciudadano con quien, horas antes del crimen, habrían estado consumiendo bebidas alcohólicas en una comunidad del departamento de El Paraíso.

Los arrestados son dos jornaleros de 33 y 26 años, originarios de Teupasenti y residentes en la misma comunidad donde ocurrió el hecho violento.

Según las investigaciones preliminares, la víctima, identificada como Marvin Alexander López, fue encontrada sin vida sobre una calle de la aldea, presentando varias heridas provocadas con arma blanca.

Las pesquisas realizadas por la DPI establecen que López compartió durante la noche con los ahora detenidos mientras ingerían bebidas alcohólicas. Sin embargo, por causas que aún se investigan, entre ellos se habría producido una discusión que terminó en una agresión mortal.

De acuerdo con las autoridades, la víctima recibió múltiples heridas causadas con machete, lesiones que le provocaron la muerte en el lugar.

Tras recopilar indicios y testimonios, los investigadores lograron identificar a los presuntos responsables y proceder con su captura. Durante la operación también se decomisaron dos machetes y dos teléfonos celulares, evidencias que serán sometidas a análisis para fortalecer el expediente investigativo.