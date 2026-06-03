Condenan a guardia que mató a joven por parquear en zona de autos en bulevar Morazán

Tegucigalpa, Honduras.- Tras un proceso abreviado, un tribunal sentenció a 11 años con tres meses de prisión a Josué Isaías Matamoros Martínez, guardia de seguridad que admitió haber disparado contra un joven motociclista en el bulevar Morazán.

El crimen contra la víctima, identificada como Kevin Joel Valle Torres, registrado el 16 de febrero de 2026, ocurrió cuando el motociclista estacionó su moto en un parqueo exclusivamente para vehículos en un centro comercial ubicado en el bulevar Morazán de la capital.