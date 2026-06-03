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Condenan a guardia que mató a joven por parquear en zona de autos en bulevar Morazán

El crimen ocurrió tras una discusión por el estacionamiento de una motocicleta en un espacio para autos. El responsable fue condenado a más de 11 años de prisión

  • Actualizado: 03 de junio de 2026 a las 09:02
Condenan a guardia que mató a joven por parquear en zona de autos en bulevar Morazán

La discusión por un espacio de estacionamiento deribó en la muerte de un joven motociclista.

Foto de archivo: EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- Tras un proceso abreviado, un tribunal sentenció a 11 años con tres meses de prisión a Josué Isaías Matamoros Martínez, guardia de seguridad que admitió haber disparado contra un joven motociclista en el bulevar Morazán.

El crimen contra la víctima, identificada como Kevin Joel Valle Torres, registrado el 16 de febrero de 2026, ocurrió cuando el motociclista estacionó su moto en un parqueo exclusivamente para vehículos en un centro comercial ubicado en el bulevar Morazán de la capital.

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Eran las 4:50 de la tarde cuando después de una acalorada discusión entre el ahora sentenciado, quien se desempeñaba en ese momento como guardia de seguridad, y la víctima pelearon por el lugar.

Acto seguido, el homicida sacó el arma de reglamento y le disparó en reiteradas ocasiones a Kevin Joel hasta provocarle la muerte de manera inmediata.

Tras cometer el crimen, Josué Isaías Matamoros Martínez huyó del lugar a bordo de una bicicleta, pero horas después fue arrestado en las cercanías del mercado Mama Chepa de Comayagüela.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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