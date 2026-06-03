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Dictan auto de procesamiento y mantienen en prisión a acusados ​​por muerte agentes de la Dipampco

Un juzgado de jurisdicción nacional ordenó que los dos acusados continúen en prisión preventiva mientras enfrentan cargos por el asesinato de cinco agentes de la extinta Dipampco

  • Actualizado: 03 de junio de 2026 a las 05:55
Dictan auto de procesamiento y mantienen en prisión a acusados ​​por muerte agentes de la Dipampco

Los acusados fueron entregados por las autoridades de Guatemala a la Policía Hondureña.

 Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- Un juez con jurisdicción nacional resolvió mantener bajo prisión preventiva a dos hombres acusados ​​de participar en el asesinato de cinco miembros de la desaparecida Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).

La resolución fue emitida durante la audiencia inicial celebrada en el Juzgado Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, donde se dictó auto de procesamiento formal contra Eli Nahún Guerra y Jefry Josseth Guardado Herrera.

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De acuerdo con el requerimiento fiscal, ambos enfrentan cargos por los delitos de asesinato y asociación para delinquir, en perjuicio de los cinco agentes policiales y de los derechos fundamentales de la sociedad.

Asimismo, el órgano jurisdiccional emitirá otorgarles sobreseimiento provisional por el delito de tentativa de homicidio, al considerar que, por el momento, no existen elementos suficientes para sustentar esa acusación.

Tras la decisión judicial, los imputados continuarán excluidos en el módulo de máxima seguridad del Centro Penitenciario Nacional de Támara, en Francisco Morazán, mientras avanza el proceso en su contra.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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