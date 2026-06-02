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Estudiante de la UNAG apuñala a otro tras una supuesta discusión en Olancho

El sospechoso de atacar a su compañero fue detenido luego de que lo apuñalara tras una discusión dentro del campus universitario; la víctima fue identificada como Darwin García

  • Actualizado: 02 de junio de 2026 a las 20:35
Estudiante de la UNAG apuñala a otro tras una supuesta discusión en Olancho

El conflicto se habría originado presuntamente por una camisa; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

 Foto: Redes sociales

Olancho, Honduras.- Autoridades policiales de Catacamas, Olancho, dieron captura este martes -02 de junio- a un estudiante de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG) tras apuñalar a un compañero luego de una discusión.

El hecho se registró en el interior del campus universitario, donde ambos jóvenes estaban discutiendo presuntamente por una camisa, lo que terminó en un ataque con un arma blanca tipo puñal.

De acuerdo con los informes, el joven herido fue identificado de manera preliminar como Darwin García, quien cursa el tercer año de su carrera en esta universidad.

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Ante la gravedad de la situación, el personal del campus y cuerpos de socorro auxiliaron de inmediato a la víctima.

Hasta el momento, las causas del ataque continúan siendo investigadas por las autoridades para determinar cómo se originó la fuerte pelea entre los dos universitarios.

Así quedó el aula donde fue atacado el joven.

Así quedó el aula donde fue atacado el joven.

(Foto: Cortesía )

Un video compartido muestra los rastros de sangre en el suelo de una de las aulas universitarias, donde ocurrió el incidente.

García fue trasladado de urgencia a un centro asistencial de la zona para recibir atención médica especializada. Según se informó de manera preliminar, la herida no alcanzó ninguno de sus órganos vitales; sin embargo, su estado de salud permanece bajo pronóstico reservado.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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