Estudiante de la UNAG apuñala a otro tras una supuesta discusión en Olancho

Olancho, Honduras.- Autoridades policiales de Catacamas, Olancho, dieron captura este martes -02 de junio- a un estudiante de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG) tras apuñalar a un compañero luego de una discusión.

El hecho se registró en el interior del campus universitario, donde ambos jóvenes estaban discutiendo presuntamente por una camisa, lo que terminó en un ataque con un arma blanca tipo puñal.

De acuerdo con los informes, el joven herido fue identificado de manera preliminar como Darwin García, quien cursa el tercer año de su carrera en esta universidad.