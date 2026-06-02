Estudiante de la UNAG apuñala a otro tras una supuesta discusión en Olancho

Olancho, Honduras.- Autoridades policiales de Catacamas, Olancho, dieron captura este martes -02 de junio- a un estudiante de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG) tras apuñalar a un compañero luego de una discusión.
El hecho se registró en el interior del campus universitario, donde ambos jóvenes estaban discutiendo presuntamente por una camisa, lo que terminó en un ataque con un arma blanca tipo puñal.
De acuerdo con los informes, el joven herido fue identificado de manera preliminar como Darwin García, quien cursa el tercer año de su carrera en esta universidad.
Ante la gravedad de la situación, el personal del campus y cuerpos de socorro auxiliaron de inmediato a la víctima.
Hasta el momento, las causas del ataque continúan siendo investigadas por las autoridades para determinar cómo se originó la fuerte pelea entre los dos universitarios.
Un video compartido muestra los rastros de sangre en el suelo de una de las aulas universitarias, donde ocurrió el incidente.
García fue trasladado de urgencia a un centro asistencial de la zona para recibir atención médica especializada. Según se informó de manera preliminar, la herida no alcanzó ninguno de sus órganos vitales; sin embargo, su estado de salud permanece bajo pronóstico reservado.