Rodeada de flores y con fotos: velan a Leyreth Aguilar, víctima del accidente en Villa Nueva

Flores de todo tipo adornan el féretro de la pequeña Leyreth Naiara Aguilar Rodríguez, de tan solo 10 años. La foto de ella en vida es lo último que pueden ver sus familiares, un recuerdo que hoy deja dolor tras su muerte la tarde de ayer lunes en un accidente ocurrido en Villa Nueva de Tegucigalpa.
En la Funeraria Espíritu Santo se encuentra el féretro de Leyreth Aguilar, donde familiares, amigos y conocidos llegan a darle su último adiós, tras perder la vida en un accidente en Villa Nueva, Tegucigalpa.
El hecho se registró al mediodía, luego de que el pesado automotor perdiera los frenos y se estrellara contra una llantera y varias casas en la colonia, donde Leyreth, su madre y otras víctimas se encontraban.
El accidente ocurrió a eso de las 12:20 del mediodía, según relató la tía de Leyreth Aguilar, Wendoly Rodríguez, quien presentaba múltiples heridas en el rostro tras sobrevivir a esta tragedia.
Tras más de cinco horas bajo los escombros, el Cuerpo de Bomberos logró recuperar el cuerpo sin vida de Leyreth Aguilar aproximadamente a las 7:20 de la noche.
Una declaración de su tía reveló que Leyreth se habría salvado si hubiera estado en la escuela, pues ante las protestas de los maestros se suspendieron las clases, por lo que su madre la llevó al trabajo, sin imaginarse que perdería la vida junto a otras siete personas más.
“Por culpa de las manifestaciones de los profesores, ellos no tuvieron clase ese día. La mamá la llevó al local y ella no fue a clase. El único que fue a clase fue mi hijo. Si no hubiese sido mi hijo”, dijo.
Leireth Naiara era estudiante de la Escuela de Aplicación “República de Paraguay” y cursaba el quinto grado en la jornada matutina.
Mientras su madre, Cecilia Gabriela Rodríguez, sigue en recuperación tras caerle el muro donde impactó la rastra, la familia de Leyreth sigue llegando con arreglos florales como muestra del gran amor hacia la pequeña, quien deja gran dolor en sus compañeros, maestros y demás conocidos.
Hasta el momento han sido entregados siete cuerpos, entre ellos el de la pequeña Leyreth. El cuerpo será enterrado en horas tempranas del miércoles.