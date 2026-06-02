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Padre del chofer de volqueta que causó accidente en Villa Nueva: "Era el único que me ayudaba"

El padre de Osmín Donaldo Gutiérrez Cáceres afirmó que su vástago tenía varios años manejando volquetas

  • Actualizado: 02 de junio de 2026 a las 13:24
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El cuerpo de Osmín Donaldo Gutiérrez Cáceres, conductor de la volqueta de causó el accidente en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa, fue entregado este día a sus familiares. Su padre dijo que era el único hijo que lo ayudaba y lamentó lo sucedido.

Foto: Cortesía redes
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Osmín Donaldo Gutiérrez Cáceres era originario de la aldea El Jicarito, San Antonio de Oriente, Francisco Morazán, y tenía 38 años. Fue el último cuerpo en ser recuperado en el accidente del 1 de junio donde 8 personas perdieron la vida luego que una volqueta se estrellara con una llantera y casas de la zona.

Foto: David Romero - El Heraldo
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Momento cuando ingresaba a Medicina Forense el ataúd de Osmín Gutiérrez. Minutos después se le entregó a su padre, quien dijo que lo iban a enterrar en Las Mesas, una aldea de San Antonio de Oriente.

 Foto: Javier Flores - El Heraldo
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"Es falso", dijo don Mariano Espinal (padre de Osmín Gutiérrez) en relación a si su hijo había ingerido bebidas alcohólicas. Al mismo tiempo detalló que su vástago no tenía hijos y hace años manejaba volquetas.

 Foto: Cortesía redes
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El padre añadió que "antier lo había visto, ahí por Las Mesas lo vamos a enterrar. Venía para acá a Tegucigalpa pero no sé adónde iba a dejar la grava".

 Foto: David Romero - El Heraldo
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"Era el único que me ayudaba, yo soy pobre. Hace poco había tenido un accidente, un carro le fue a pegar", recordó el padre de Osmín Gutiérrez Espinal.

 Foto: David Romero - El Heraldo
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Osmín Donaldo Gutiérrez Cáceres se había hecho varias cirugías y tenía clavos en su cuerpo. Según confirmaron desde Medicina Forense eso permitió su reconocimiento ya que la familia entregó un historial clínico.

Foto: David Romero - El Heraldo
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Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), explicó que manejan dos hipótesis principales. “Manejamos dos hipótesis: una falla mecánica por un mal funcionamiento del sistema de frenos, eso lo vamos a afirmar o descartar en las próximas horas”, señaló.

Foto: David Romero - El Heraldo
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Además de una posible falla mecánica, Hernández indicó que "la otra hipótesis es un error humano: que enfrentó la pendiente en un cambio que no era el adecuado, quiso reducir velocidad y le quedó el vehículo neutral, lo que pudo generar un recalentamiento. Eso lo determinaremos con el peritaje físico-mecánico”.

Foto: Cortesía redes
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Este día fueron velados y enterrados los cuerpos de las otra siete víctimas en el hecho, una de ellas Leyreth Naiara Aguilar de tan solo 10 años.

Foto: David Romero - El Heraldo
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