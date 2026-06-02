Padre del chofer de volqueta que causó accidente en Villa Nueva: "Era el único que me ayudaba"

El cuerpo de Osmín Donaldo Gutiérrez Cáceres, conductor de la volqueta de causó el accidente en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa, fue entregado este día a sus familiares. Su padre dijo que era el único hijo que lo ayudaba y lamentó lo sucedido.
Osmín Donaldo Gutiérrez Cáceres era originario de la aldea El Jicarito, San Antonio de Oriente, Francisco Morazán, y tenía 38 años. Fue el último cuerpo en ser recuperado en el accidente del 1 de junio donde 8 personas perdieron la vida luego que una volqueta se estrellara con una llantera y casas de la zona.
Momento cuando ingresaba a Medicina Forense el ataúd de Osmín Gutiérrez. Minutos después se le entregó a su padre, quien dijo que lo iban a enterrar en Las Mesas, una aldea de San Antonio de Oriente.
"Es falso", dijo don Mariano Espinal (padre de Osmín Gutiérrez) en relación a si su hijo había ingerido bebidas alcohólicas. Al mismo tiempo detalló que su vástago no tenía hijos y hace años manejaba volquetas.
El padre añadió que "antier lo había visto, ahí por Las Mesas lo vamos a enterrar. Venía para acá a Tegucigalpa pero no sé adónde iba a dejar la grava".
"Era el único que me ayudaba, yo soy pobre. Hace poco había tenido un accidente, un carro le fue a pegar", recordó el padre de Osmín Gutiérrez Espinal.
Osmín Donaldo Gutiérrez Cáceres se había hecho varias cirugías y tenía clavos en su cuerpo. Según confirmaron desde Medicina Forense eso permitió su reconocimiento ya que la familia entregó un historial clínico.
Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), explicó que manejan dos hipótesis principales. “Manejamos dos hipótesis: una falla mecánica por un mal funcionamiento del sistema de frenos, eso lo vamos a afirmar o descartar en las próximas horas”, señaló.
Además de una posible falla mecánica, Hernández indicó que "la otra hipótesis es un error humano: que enfrentó la pendiente en un cambio que no era el adecuado, quiso reducir velocidad y le quedó el vehículo neutral, lo que pudo generar un recalentamiento. Eso lo determinaremos con el peritaje físico-mecánico”.
Este día fueron velados y enterrados los cuerpos de las otra siete víctimas en el hecho, una de ellas Leyreth Naiara Aguilar de tan solo 10 años.