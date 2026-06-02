Buscaron más de 5 horas bajo escombros: así encontraron el cuerpo de Leyreth Aguilar

Luego de varias horas soterrada bajo tierra y pedazos de bloque que cayeron del muro donde impactó la rastra, elementos del Cuerpo de Bomberos lograron sacar el cuerpo de Leyreth, quien ya está siendo velada por sus familiares. Aquí las fotos:
Más de cinco horas de rescate tardaron elementos del Cuerpo de Bomberos para sacar el cuerpo de Leyreth Naiara Aguilar Rodríguez, de 10 años, quien fue la última en ser hallada entre las otras siete víctimas.
Imágenes captadas por EL HERALDO muestran cómo quedó el cuerpo de la pequeña, el cual fue sacado entre piedras, tierra y otros materiales.
A detalle se observa el cuerpo boca abajo, cubierto de tierra, mientras los bomberos intentan sacarlo y quitan las piedras que cayeron del muro sobre ella.
Finalmente, su cuerpo fue recuperado; la angustia por encontrarlo desapareció, pero el dolor de su pérdida permanece.
Antes de esta tragedia, Leyreth se encontraba en la cocina del negocio junto a su madre, pues debido a las protestas en su escuela se suspendieron las clases, por lo que su madre decidió llevarla para no dejarla sola en casa.
Según relató la tía de la menor, Wendoly Rodríguez, Leyreth se habría salvado si hubiera estado en la escuela, pero “por culpa de las manifestaciones de los profesores, ellos no tuvieron clase ese día".
Leyreth cursaba el quinto grado en la jornada matutina de la Escuela República de Paraguay. Era una alumna destacada, según mencionó el mismo instituto, que lamenta su muerte.
El cuerpo de Leyreth fue velado este martes en la Funeraria Espíritu Santo, donde familiares llegaron a dejarle arreglos florales como muestra de su amor.
Leyreth Aguilar será enterrada mañana miércoles en horas tempranas, mientras su madre se encuentra en un centro asistencial tras resultar herida en el mismo accidente.