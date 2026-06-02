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Buscaron más de 5 horas bajo escombros: así encontraron el cuerpo de Leyreth Aguilar

Desgarradoras imágenes muestran la escena donde se encontró el cuerpo sin vida de la pequeña Leyreth Aguilar, tras quedar soterrada al caerle el muro donde impacto una rastra en la capital

  • Actualizado: 02 de junio de 2026 a las 18:22
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Luego de varias horas soterrada bajo tierra y pedazos de bloque que cayeron del muro donde impactó la rastra, elementos del Cuerpo de Bomberos lograron sacar el cuerpo de Leyreth, quien ya está siendo velada por sus familiares. Aquí las fotos:

Foto: Redes sociales
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Más de cinco horas de rescate tardaron elementos del Cuerpo de Bomberos para sacar el cuerpo de Leyreth Naiara Aguilar Rodríguez, de 10 años, quien fue la última en ser hallada entre las otras siete víctimas.

 Foto: Redes sociales
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Imágenes captadas por EL HERALDO muestran cómo quedó el cuerpo de la pequeña, el cual fue sacado entre piedras, tierra y otros materiales.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
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A detalle se observa el cuerpo boca abajo, cubierto de tierra, mientras los bomberos intentan sacarlo y quitan las piedras que cayeron del muro sobre ella.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
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Finalmente, su cuerpo fue recuperado; la angustia por encontrarlo desapareció, pero el dolor de su pérdida permanece.

 Foto: EL HERALDO
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Antes de esta tragedia, Leyreth se encontraba en la cocina del negocio junto a su madre, pues debido a las protestas en su escuela se suspendieron las clases, por lo que su madre decidió llevarla para no dejarla sola en casa.

 Foto: EL HERALDO
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​​​​​​Según relató la tía de la menor, Wendoly Rodríguez, Leyreth se habría salvado si hubiera estado en la escuela, pero “por culpa de las manifestaciones de los profesores, ellos no tuvieron clase ese día".

Fotos: Alex Pérez/ EL HERALDO
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Leyreth cursaba el quinto grado en la jornada matutina de la Escuela República de Paraguay. Era una alumna destacada, según mencionó el mismo instituto, que lamenta su muerte.

 Foto: Redes sociales
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El cuerpo de Leyreth fue velado este martes en la Funeraria Espíritu Santo, donde familiares llegaron a dejarle arreglos florales como muestra de su amor.

 Fotos: Alex Pérez/ EL HERALDO
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Leyreth Aguilar será enterrada mañana miércoles en horas tempranas, mientras su madre se encuentra en un centro asistencial tras resultar herida en el mismo accidente.

 Fotos: Alex Pérez/ EL HERALDO
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