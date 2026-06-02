Venganza: Autoridades de Seguridad revelan por qué se dio la masacre en Rigores, Trujillo

Rigoberto Oseguera, director de la Policía Nacional, se refirió a la hipótesis sobre la masacre en Rigores, Trujillo, Colón, donde fallecieron 20 hondureños, y el titular de la entidad policial hizo revelaciones sobre el hecho.
El suceso ocurrió el 21 de mayo en la aldea Rigores, Trujillo, Colón, dejando un saldo de 20 personas fallecidas al interior de una plantación de palma africana.
El Ministerio Público (MP) inició este 2 de junio con la exhumación de cuerpos en un cementerio de la aldea Panamá, en el municipio de Trujillo, departamento de Colón.
Rigoberto Oseguera, director de la Policía, informó que "fue un pleito por el control de tierras que al final no son ni los propietarios; fue una modalidad de economía criminal por fruta y territorio...".
El director de la Policía Nacional abonó que "esto generó fricciones entre ellos. Este conflicto último viene antecedido de venganza; uno de los móviles es la venganza".
Y continuó: "Uno de los principales problemas en estos sectores es la ausencia de autoridad y ahora mantendremos intervenido este territorio".
De su lado, el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, apuntó que participaron "estructuras criminales que tienen los seudónimos del liderazgo de la cabecilla de cada estructura".
El funcionario mencionó que "este grupo liderado por Alexis Molina Mencía, alias 'El Gato Negro', él tenía bajo su control otro grupo de sicarios que fueron los que se presentaron a la finca donde se presentaron los hechos".
Siempre sobre la hipótesis, Velásquez estableció que "en dos escenas masacraron a las víctimas. Primero se identificó a las víctimas porque algunos familiares fueron levantados por sus familiares y amigos, pero se continuarán con las exhumaciones y obtener pruebas científicas".
"Sabemos que hay dos estructuras que han estado en control de estos pequeños grupos de campesinos, han incursionado en estas fincas y se han apoderado irregularmente de ellas, explotando el fruto de la palma de manera ilegal", sentenció el ministro de Seguridad.
Este día fue detenido Carlos Alexis Molina Mencía, alias "Gato Negro", en los alrededores de la colonia Suyapa, La Ceiba, Atlántida. Es el primer sospechoso de lo ocurrido en la masacre en Rigores.
Las autoridades policiales informaron que Carlos Alexis Molina Mencía fue detenido tras varios días de seguimiento e investigación y es señalado como presunto integrante y líder de una estructura criminal vinculada al múltiple crimen, ocurrido el pasado 21 de mayo.