Nada prueba que Nasry Asfura acusó a Bukele de querer apoderarse de la isla Conejo

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que atribuye a Nasry Asfura, presidente de Honduras, haber afirmado que Nayib Bukele, mandatario de El Salvador, quiere apoderarse ilegalmente de la isla Conejo. Sin embargo, esto es falso. No existen registros públicos en fuentes oficiales ni en medios de comunicación confiables que respalden la supuesta declaración atribuida a Asfura. Además, José Argueta, secretario de Comunicaciones del Gobierno, confirmó a EH Verifica que el mandatario no expresó esa declaración. “Defenderé con mi vida la Isla Conejo Bukele quiere apoderarse ilegalmente de ella”, dice textualmente la descripción de una publicación en Facebook, compartida más de 20 veces desde el 20 de julio de 2026.

La isla Conejo es un pequeño islote perteneciente al territorio hondureño ubicado en el Golfo de Fonseca, zona del Pacífico compartida por Honduras, El Salvador y Nicaragua. El 14 de julio de 2026, el presidente hondureño, Nasry Asfura, visitó la isla Conejo en conmemoración del 57 aniversario de la guerra de las 100 horas entre Honduras y El Salvador. Durante la ceremonia, el mandatario hondureño izó la bandera nacional como una muestra de reafirmación de la soberanía hondureña sobre la isla y destacó que es un privilegio poder marcar y defender lo que es de Honduras, como lo informó EL HERALDO. A raíz del evento, surgieron publicaciones en redes sociales que especulan sobre la reactivación de tensiones bélicas entre Honduras y El Salvador. Ante la ola de rumores, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, reaccionó a través de su cuenta de X , aclarando que no tiene intenciones de pelear con el pueblo hondureño por el control territorial de la isla Conejo.

Cita falsa

Al realizar una búsqueda en Google con las palabras clave “Nasry Asfura + Bukele + apoderarse + isla Conejo”, no se encontraron registros en medios de comunicación que respalden que Nasry Asfura haya acusado a Bukele de querer apoderarse de la isla Conejo. Asimismo, una revisión de la página web del Gobierno de Honduras y de sus cuentas en Facebook , Instagram TikTok y X no encontró evidencia que sustente la versión que circula en redes sociales. EH Verifica también revisó las cuentas oficiales de Nasry Asfura en Facebook , Instagram y X , sin hallar publicaciones, declaraciones o comunicados en los que el mandatario haya mencionado tales palabras. Adicionalmente, José Argueta, secretario de Comunicaciones del Gobierno, confirmó a EH Verifica que la información difundida en redes sociales es falsa.

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