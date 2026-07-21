No es un mensaje de Nasry Asfura a Bukele tras visita a isla Conejo; video fue manipulado con IA

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un video en el que supuestamente el presidente de Honduras, Nasry Asfura, envía un mensaje a su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, tras la visita oficial que realizó a isla Conejo para conmemorar el 57 aniversario del cese de hostilidades de la Guerra de 1969. Sin embargo, es falso. El video utiliza un audio generado con inteligencia artificial (IA) superpuesto sobre una entrevista auténtica concedida por el mandatario hondureño el 17 de julio de 2026. "Díganle a Bukele que no tenemos nada que envidiarle ni a él ni a su país. La Isla Conejo es nuestra y la vamos a cuidar con nuestra Fuerza Armada", dice el supuesto mensaje atribuido a Asfura en una publicación de TikTok, compartida cerca de 600 veces desde el 20 de julio de 2026.

La isla Conejo es un pequeño islote de aproximadamente 0.5 kilómetros cuadrados ubicado en el Golfo de Fonseca, una zona marítima compartida por Honduras, El Salvador y Nicaragua. La isla se encuentra bajo control de Honduras, que ejerce soberanía sobre el territorio y mantiene un destacamento militar permanente. Sin embargo, El Salvador ha reclamado en distintas ocasiones la soberanía sobre el islote, al considerarlo un territorio ocupado de manera ilegal. El presidente hondureño, Nasry Asfura, visitó oficialmente isla Conejo el 14 de julio de 2026 para conmemorar el 57 aniversario del cese de hostilidades de la Guerra de 1969, según informó EL HERALDO. Durante el acto, que incluyó la izada de la bandera nacional, el mandatario reafirmó la soberanía de Honduras sobre el territorio, lo que provocó reacciones de las autoridades salvadoreñas. Como respuesta, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, restó importancia a una eventual confrontación entre ambos países. A través de sus redes sociales escribió: “Solo un tonto pensaría que atacaríamos a un pueblo hermano por una piedra donde no vive nadie y que no produce nada”, como reportó EL HERALDO.

Video manipulado con IA

En la grabación, Asfura aparece vestido con un traje azul oscuro, corbata del mismo tono y una gorra negra con un bordado del mapa de Honduras. Al realizar una búsqueda inversa en Google con un fotograma clave del video que circula en TikTok, se encontraron varias publicaciones de medios de comunicación ( 1 , 2 , 3 ) que difundieron la entrevista completa concedida por Nasry Asfura el 17 de julio de 2026. En ninguna de las versiones originales, el mandatario pronuncia las palabras que se le atribuyen en redes sociales. Si bien durante la entrevista hace referencia a su visita a isla Conejo, realizada tres días antes, en ningún momento envía un mensaje al presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Un análisis detallado del video viral también permitió identificar varias inconsistencias características de contenido manipulado con inteligencia artificial. Aunque el movimiento de los labios sigue parcialmente el audio, la sincronización resulta poco natural; además, los movimientos de la cabeza presentan descoordinaciones con el discurso y la voz tiene una entonación uniforme, sin variaciones propias de una grabación realizada en un entorno exterior real. Al someter el video a la herramienta de detección de contenido generado con inteligencia artificial de Hive Moderation, los resultados indicaron un 97.8 % de probabilidad de que el audio haya sido generado con IA.