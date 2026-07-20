Publicación usa una imagen de un sismo de 2022 para afirmar que hubo un doble terremoto en Honduras el 19 de julio

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una imagen de Google sobre un supuesto sismo ocurrido en la zona norte del país. La publicación asegura que se trató de un doblete sísmico, con magnitudes de entre 5.4 y 7.4, registrado en menos de 24 horas el 19 de julio de 2026. Sin embargo, el contenido viral está sacado de contexto, ya que la imagen corresponde a un evento sísmico registrado en 2022. Honduras no reportó un doblete sísmico en julio de 2026. Además, el terremoto de magnitud 7.4 al que hace referencia la publicación ocurrió en México el 17 de julio, no en territorio hondureño. "En menos de 24 horas se reportan dos sismos de magnitud 7.4 y 5.4 en Honduras según el SAT", dice textualmente una publicación en TikTok que ha sido compartida más de 160 veces desde el 19 de julio.

Durante junio y julio de 2026, varios países del continente americano registraron actividad sísmica. El evento de mayor magnitud ocurrió en Venezuela, donde dos terremotos consecutivos provocaron una grave crisis humanitaria. En ese mismo período también se reportaron sismos en Colombia, Perú y México. El doble sismo en Venezuela ocurrió el 24 de junio de 2026 y fue clasificado como un fenómeno poco frecuente conocido como doblete sísmico. De acuerdo con los reportes oficiales, el desastre dejó más de 5,200 personas fallecidas, además de miles de heridos y damnificados, por lo que se convirtió en el evento sísmico más devastador de la historia reciente del país. Los terremotos, de magnitudes 7.2 y 7.5, se produjeron con apenas 39 segundos de diferencia y tuvieron su epicentro en el norte de Venezuela. En Honduras, entre 2023 y 2026 se registraron 1,607 sismos en el territorio nacional y sus alrededores. De ese total, 587 ocurrieron dentro del país y la mayoría se localizaron en la zona norte, según un reporte de LA PRENSA.

Sobre la imagen

Una búsqueda inversa en Google con la imagen difundida en TikTok encontró varias publicaciones ( 1 , 2 , 3 ) que utilizaron la misma captura para informar sobre un sismo de magnitud 5.8 registrado el 2 de agosto de 2022 frente a la costa norte de Honduras. Esto confirmó que la imagen compartida en TikTok no tiene relación con un supuesto doble sismo registrado en Honduras sino que pertenece a un hecho ocurrido en agosto de 2022.

México, no Honduras