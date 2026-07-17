Secretaría de Educación no ordenó a maestras desfilar como pomponeras o palillonas

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una publicación que asegura que la Secretaría de Educación (Seduc) informó que las maestras deberán participar como palillonas o pomponeras en los desfiles patrios del 15 de septiembre de 2026. A modo de prueba, la publicación utiliza una imagen en la que autoridades de la Seduc ofrecen una conferencia de prensa para respaldar la supuesta información. Sin embargo, la afirmación es falsa. En la conferencia de prensa difundida por la Secretaría de Educación no se anuncia que las maestras participarán como pomponeras o palillonas en los desfiles patrios del 15 de septiembre de 2026. Además, no existe ningún comunicado con esa disposición en los canales oficiales de la institución, y la propia Seduc desmintió la información a EH Verifica. "Las maestras hondureñas deben desfilar como pomponeras o palillonas por amor a la patria", dice textualmente una publicación en Facebook compartida decenas de veces desde el 1 de julio de 2026.

Los desfiles patrios del 15 de septiembre de 2026 conmemorarán los 205 años de la Independencia de Honduras bajo el lema oficial “Honduras nos une”. Como parte de la organización del evento, el Gobierno de la República, a través del Comité Cívico Interinstitucional Permanente (COCIP), anunció una serie de cambios orientados a agilizar los desfiles y proteger la salud de los estudiantes, según informó LA PRENSA. Entre las principales modificaciones figura la suspensión del tradicional espectáculo de paracaidismo de las Fuerzas Armadas en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera “Chelato Uclés” durante el acto principal. La medida busca reducir los tiempos de espera y evitar que los alumnos permanezcan expuestos durante largos periodos a las altas temperaturas. Asimismo, en el recorrido principal de Tegucigalpa solo participarán 60 centros educativos previamente seleccionados. Las autoridades también informaron que desplegarán 24,000 agentes de la Policía Nacional en todo el país para garantizar la seguridad y el orden durante las actividades cívicas.

Sobre la imagen

Al realizar una búsqueda inversa en Google con la imagen compartida en redes sociales, se encontró una publicación en la página oficial de Facebook de la Secretaría de Educación que contiene el video de la conferencia de prensa transmitida el 14 de julio de 2026. En la grabación, las autoridades de la Seduc presentan el plan de organización de los desfiles patrios del 15 de septiembre de 2026. Sin embargo, en ningún momento anuncian que las maestras deban participar como pomponeras o palillonas.

Asimismo, EL HERALDO informó el 14 de julio de 2026 sobre la conferencia de prensa realizada por la Secretaría de Educación. En la cobertura no se reporta ninguna disposición para que las maestras participen como pomponeras o palillonas durante los desfiles patrios. La revisión de la conferencia de prensa y de la cobertura periodística confirma que ese supuesto anuncio nunca fue realizado por las autoridades educativas.

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