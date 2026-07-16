Desinformación antivacunas agrava la vulnerabilidad de Honduras ante el sarampión

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras volvió a registrar casos de sarampión después de casi tres décadas sin circulación de la enfermedad, pero el virus no regresó solo. Su reaparición encontró un país con brechas de vacunación y expuesto a un entramado internacional de desinformación que presenta las vacunas como peligrosas, minimiza las consecuencias del contagio y promueve tratamientos sin respaldo científico. La Secretaría de Salud confirmó el primer caso importado el 21 de mayo de 2026. Semanas después, el país acumulaba 12 contagios confirmados y 322 casos sospechosos, según información recopilada por EH Verifica. Seis de los casos se concentraban en San Pedro Sula, mientras Islas de la Bahía también registraba contagios relacionados con viajeros internacionales. El brote encontró condiciones favorables en la movilidad entre municipios, las fronteras, el turismo y las bajas coberturas de inmunización. En algunas zonas de Honduras, la vacunación alcanza apenas entre 30% y 80%, lejos del 95% que recomienda la Organización Panamericana de la Salud para impedir que el virus se propague de manera sostenida. La desinformación no explica por sí sola la aparición de los casos. También intervienen el acceso desigual a los servicios sanitarios, el abandono de esquemas, la interrupción de jornadas durante la pandemia y la importación del virus. Sin embargo, los mensajes falsos aumentan la vulnerabilidad porque desalientan la vacunación precisamente cuando Honduras necesita cerrar sus brechas de protección.

El falso vínculo con el autismo persiste

Una de las falsedades más extendidas afirma que la vacuna triple viral, que protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas, causa autismo. La narrativa nació de un artículo fraudulento publicado en 1998, pero continúa circulando en redes sociales y conversaciones familiares pese a décadas de evidencia en su contra. La Organización Mundial de la Salud revisó nuevamente los estudios publicados entre 2010 y 2025 y concluyó que no existe una relación causal entre las vacunas y el autismo. A pesar de esa evidencia, el mito continúa influyendo en padres que aplazan o rechazan la inmunización de sus hijos. En Honduras, médicos consultados por EH Verifica identificaron esa narrativa, junto con afirmaciones falsas que vinculan las vacunas con el cáncer, entre los mensajes que ganaron terreno durante la pandemia de covid-19. La desconfianza coincidió con el deterioro de coberturas que antes se acercaban al 98%. El impacto no permanece únicamente en internet. Cada niño sin el esquema completo amplía el grupo de personas susceptibles y permite que un caso importado encuentre nuevas cadenas de transmisión.

Vitaminas y remedios que no sustituyen la vacuna

Otra narrativa asegura que la vitamina A previene el sarampión o puede sustituir la inmunización. La afirmación confunde un recurso médico utilizado en determinados pacientes con una medida preventiva. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos aclaran que la vitamina A no evita el sarampión. Los médicos pueden administrarla bajo supervisión a niños que ya padecen la enfermedad, especialmente cuando presentan cuadros graves, pero no reemplaza la vacuna. Consumirla en exceso también puede dañar el hígado, los huesos y el sistema nervioso. A esta falsedad se suman publicaciones que promocionan aceite de hígado de bacalao, suplementos, dietas o tratamientos alternativos como curas. El sarampión no cuenta con un medicamento específico que elimine el virus. El personal sanitario trata los síntomas y las complicaciones, mientras la vacunación sigue siendo la principal herramienta preventiva. También circula la idea de que enfermarse produce una inmunidad “mejor” que vacunarse. Esa comparación omite el costo de la infección natural: neumonía, inflamación cerebral, ceguera, deterioro de las defensas y muerte. Dos dosis de la vacuna ofrecen alrededor de 97% de eficacia sin exponer a la persona a esos riesgos.

Una enfermedad que las redes presentan como leve