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Hackean la cuenta de X de Xiomara Castro y desaparecen todas las publicaciones de su gestión

La cuenta de X de la expresidenta Xiomara Castro fue hackeada. El perfil cambió su descripción, publicó contenido ajeno a la exmandataria y desaparecieron las publicaciones que documentaban su gestión

  • Actualizado: 17 de julio de 2026 a las 06:56
Hackean la cuenta de X de Xiomara Castro y desaparecen todas las publicaciones de su gestión

La cuenta de X que Xiomara Castro conservaría como "memoria histórica" de su administración fue intervenida este viernes.

Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- La cuenta de X de la expresidenta Xiomara Castro, que sería utilizada como "memoria histórica" de su gestión al frente del Gobierno de Honduras, fue hackeada.

Una de las primeras señales de la intervención fue el cambio en la descripción del perfil.

La cuenta dejó de identificar a Castro como "expresidenta de Honduras" y, en su lugar, aparecieron palabras relacionadas con videojuegos, la bandera de Israel y un enlace que dirigía a un sitio web para adultos.

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La nueva descripción que aparece en el perfil de X de Xiomara Castro.

La nueva descripción que aparece en el perfil de X de Xiomara Castro.

 (Foto: Captura de pantalla)

Además, en el perfil comenzaron a publicarse mensajes relacionados con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, contenido que no corresponde a las publicaciones habituales de la exmandataria.

Otro aspecto que llamó la atención es que ya no se observan las publicaciones realizadas por Xiomara Castro durante los últimos años, las cuales documentaban su gestión presidencial.

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Publicaciones hechas en el perfil de Xiomara Castro.

Publicaciones hechas en el perfil de Xiomara Castro.

 (Foto: Captura de pantalla)

Tras entregar la presidencia, se informó que la cuenta permanecería activa y sería utilizada como "memoria histórica de su gestión". Sin embargo, este viernes todas las publicaciones que habían sido compartidas anteriormente desaparecieron del perfil.

Hasta el momento, ni los hijos de la exmandataria ni su esposo, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, se han pronunciado sobre lo ocurrido.

Según informó el exviceministro de Comunicaciones y Prensa, Ivis Alvarado, tras el presunto hackeo fueron eliminadas todas las publicaciones históricas de la cuenta.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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