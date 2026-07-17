Hackean la cuenta de X de Xiomara Castro y desaparecen todas las publicaciones de su gestión

Tegucigalpa, Honduras.- La cuenta de X de la expresidenta Xiomara Castro, que sería utilizada como "memoria histórica" de su gestión al frente del Gobierno de Honduras, fue hackeada.

Una de las primeras señales de la intervención fue el cambio en la descripción del perfil.

La cuenta dejó de identificar a Castro como "expresidenta de Honduras" y, en su lugar, aparecieron palabras relacionadas con videojuegos, la bandera de Israel y un enlace que dirigía a un sitio web para adultos.